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  • 05.04.2019 11:00
  • Son Güncelleme: 05.04.2019 11:00

'den özel direksiyon derslerine yeni düzenleme

(),ehliyeti bulunan ancak sürüş yeteneklerini geliştirmek isteyen vatandaşların başvurduğu özel direksiyon derslerini yasal dayanağa kavuşturacak düzenlemeyi hayata geçirecek

MEB'den özel direksiyon derslerine yeni düzenleme

Özel direksiyon derslerini yasal dayanağa kavuşturacak düzenleme hayata geçiriliyor.

'nca ( ) yapılacak yönetmelik değişikliğiyle, ehliyet sahiplerinin özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarına kaydolarak 4 saatlik trafik adabı dersiyle birlikte istediği kadar direksiyon uygulama eğitimi de alması sağlanacak.

Düzenlemeyle söz konusu eğitimlerin yetkin olmayan kişilerce "merdiven altı" olarak verilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Sürücü kurslarının hizmet kalitelerinin artırılması amacıyla ilçe nüfusları dikkate alınarak belirlenecek kotaya göre kurs açılabilecek.

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