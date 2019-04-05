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  • 05.04.2019 11:00
  • Son Güncelleme: 05.04.2019 11:07

lerin hafta sonu mesaisi yarın başlıyor

lerin hafta sonu çalışmasını öngören düzenleme yarın hayata geçiyor. Uygulama kapsamında İstanbul'da 4, Ankara ve İzmir'de 2'şer, diğer illerde ise birer nöbetçi noter olacak. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara 40. Noterde işlem yapacak.

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Adalet Bakanlığı ile Türkiye ler Birliğinin nöbetçi noterlik uygulamasına ilişkin çalışmalar tamamlandı.

Bu kapsamda, ülke genelinde cumartesi ve pazar günleri 09.00-17.00 saatlerinde hizmet verecek noterler belirlendi.

İlki 6 Nisan Cumartesi gerçekleştirilecek nöbetçi noterlik uygulaması kapsamında hafta sonları 2'si Anadolu, 2'si Avrupa yakasında olmak üzere İstanbul'da 4, Ankara ve İzmir'de 2'şer, diğer illerde de birer noter nöbet tutacak.

Bu noterliklerde bütün işlemlerin yapılması sağlanacak. Türkiye Noterler Birliği, internet üzerinden nöbet tutacak noterlikleri ilan edecek.

Uygulama kapsamında Ankara'da ilk nöbet hizmetini verecek noterler Ankara 40. Noteri ile Altındağ 7. Noteri olacak.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Ankara 40. Noterde cumartesi günü işlem yapacak.

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