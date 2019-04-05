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  • Son Güncelleme: 05.04.2019 12:03

'dan flaş kararı

, merkezde oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

O ilde oylar yeniden sayılacak!

Yüksek Seçim Kurulu (), merkezde oyların yeniden sayılmasına karar verdi.
Son dakika haberi!

Kırklareli merkez oylar yeniden sayılacak. Karar YSK'dan geldi.

Resmi olmayan sonuçlara göre Kırklareli'de seçimlere Bağımsız olarak giren Mehmet Siyam Kesimoğlu 17 bin 176 oyla (Yüzde 37.48) seçimi önde tamamladı.

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