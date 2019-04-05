Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kırklareli merkezde oyların yeniden sayılmasına karar verdi.
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Kırklareli merkez oylar yeniden sayılacak. Karar YSK'dan geldi.
Resmi olmayan sonuçlara göre Kırklareli'de seçimlere Bağımsız olarak giren Mehmet Siyam Kesimoğlu 17 bin 176 oyla (Yüzde 37.48) seçimi önde tamamladı.
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