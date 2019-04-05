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Kazanamayınca yıktı belediye yaptı

Zonguldak Alaplı'ya bağlı Yenidoğanlar Köyü'nün 20 yıllık muhtarı Mehmet Akyol, seçimi kaybedince bir hafta önce yaptırdığı parkı yıktı. Belediye eski muhtarın yıktığı parkı yeniden yaptı.

Kazanamayınca yıktı belediye yaptı
Zonguldak Alaplı'ya bağlı Yenidoğanlar Köyü'nün 20 yıllık muhtarı Mehmet Akyol, seçimi kaybedince bir hafta önce yaptırdığı parkı yıktı. Eski muhtara tepki yağdı. Şarkıcı Cenk Eren, çocuklara sahip çıktı. Park oyuncaklarını göndereceğini açıkladı. Gülüç Belediyesi de kolları sıvadı. Belediye eski muhtarın yıktığı parkı yeniden yaptı. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ise çocukları salıncakta salladıktan sonra köyden ayrıldı.

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