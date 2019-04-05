Zonguldak Alaplı'ya bağlı Yenidoğanlar Köyü'nün 20 yıllık muhtarı Mehmet Akyol, seçimi kaybedince bir hafta önce yaptırdığı parkı yıktı. Eski muhtara tepki yağdı. Şarkıcı Cenk Eren, çocuklara sahip çıktı. Park oyuncaklarını göndereceğini açıkladı. Gülüç Belediyesi de kolları sıvadı. Belediye eski muhtarın yıktığı parkı yeniden yaptı. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ise çocukları salıncakta salladıktan sonra köyden ayrıldı.
- Güncel
- 05.04.2019
- Gazete
Kazanamayınca yıktı belediye yaptı
Zonguldak Alaplı'ya bağlı Yenidoğanlar Köyü'nün 20 yıllık muhtarı Mehmet Akyol, seçimi kaybedince bir hafta önce yaptırdığı parkı yıktı. Belediye eski muhtarın yıktığı parkı yeniden yaptı.
- YSK'dan emsal olacak karar! Maltepe'de tüm oylar yeniden sayılacak
- Beyaz bir yolcuya yer vermeyerek insan hakları tarihine geçen kişi kimdir?
- Elazığ'da korkutan deprem!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.