Ünlü isimlere diyet programları uygulayan Şeyda Coşkun, Sağlık Bakanlığı'nın kriterlerine uygun diploması olmadığı için diyetisyenler tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Sağlık Hizmetleri Kanunu'na muhalefet suçundan İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Coşkun delil yetersizliğinden beraat etmişti. Sağlık Bakanlığı, 'Her beden eğitimi mezunu sağlıkçı değildir' gerekçesiyle Coşkun hakkında verilen beraat kararının kaldırılmasını talep etti.
DOSYA İSTİNAF'TA
Mahkemeye başvuran bakanlık avukatları, Şeyda Coşkun'un sağlık konusunda önerilerde bulunmaya kesinlikle yetkili olmadığını belirtti. Bakanlık, delillerin net olarak incelenmesini ve Şeyda Coşkun'un cezalandırılmasını talep etti. Dosya Bölge İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi.
SERENGİL'İN DİYETİSYENİYDİ
Ünlü şarkıcı Seren Serengil, bir dönem kilolarından kurtulmak için Coşkun'un diyetlerini uygulamıştı.
Başarılı popçu Gülşen de bir süre Coşkun'la çalışmıştı.
HADİSE ÇIKMIŞTI
Ünlü şarkıcı Hadise, birlikte çalıştığı yaşam koçu Şeyda Coşkun'un diyetiyle vücudunun sarktığını söyleyip şikayetçi olmuştu.
ATAMAN'LA AŞK YAŞAMIŞTI
Şeyda Coşkun, ünlü basketbol koçu Ergin Ataman ile böyle yakalanmıştı. Yasak aşk, gündeme oturmuştu.
DOSYA İSTİNAF'TA
Mahkemeye başvuran bakanlık avukatları, Şeyda Coşkun'un sağlık konusunda önerilerde bulunmaya kesinlikle yetkili olmadığını belirtti. Bakanlık, delillerin net olarak incelenmesini ve Şeyda Coşkun'un cezalandırılmasını talep etti. Dosya Bölge İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi.
SERENGİL'İN DİYETİSYENİYDİ
Ünlü şarkıcı Seren Serengil, bir dönem kilolarından kurtulmak için Coşkun'un diyetlerini uygulamıştı.
Başarılı popçu Gülşen de bir süre Coşkun'la çalışmıştı.
HADİSE ÇIKMIŞTI
Ünlü şarkıcı Hadise, birlikte çalıştığı yaşam koçu Şeyda Coşkun'un diyetiyle vücudunun sarktığını söyleyip şikayetçi olmuştu.
ATAMAN'LA AŞK YAŞAMIŞTI
Şeyda Coşkun, ünlü basketbol koçu Ergin Ataman ile böyle yakalanmıştı. Yasak aşk, gündeme oturmuştu.
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