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  • Son Güncelleme: 05.04.2019 07:44

'dan emsal olacak karar! Maltepe'de tüm oylar yeniden sayılacak

Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin Maltepe 2. İlçe Seçim Kurulunda, büyükşehir belediye başkanlığı seçimine ait tüm oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Maltepe hakkında verilen bu kararın İstanbul'daki diğer 38 ilçe için de emsal teşkil etmesi ve tüm oyların yeniden sayılması bekleniyor.

YSK'dan emsal olacak karar! Maltepe'de tüm oylar yeniden sayılacak

Alınan bilgiye göre, yapılan iki ayrı başvuru üzerine, Maltepe 2. İlçe Seçim Kurulu, 2 Nisan 2019'da geçersiz oyların, aynı gün verilen başka bir kararla da tüm oyların yeniden sayılmasına karar vermişti.

İL SEÇİM KURULU "SADECE GEÇERSİZ OYLAR SAYILACAK" DEMİŞTİ
Bu bölgedeki Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait tüm oy pusulalarının sayımı devam ederken, İstanbul İl Seçim Kurulu 3 Nisan'da verdiği kararla sadece geçersiz sayılan büyükşehir belediye başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayılmasını kararlaştırdı.

AK PARTİ'DEN YSK'YA BAŞVURU
Bunun üzerine, nin temsilcisi Recep Özel, YSK'ya başvurarak, Maltepe 2. İlçe Seçim Kurulunda bütün sandıklarda büyükşehir belediye başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayımına başlandığını, birçok sandığın sayılarak tutanağa geçirildiğini belirtti.

MALTEPE'DE TÜM SANDIKLARDA BÜYÜKŞEHİR OYLARI YENİDEN SAYILACAK
Özel başvurusunda, eksik inceleme neticesinde verilen kararın karmaşaya yol açtığı, bu nedenle İstanbul İl Seçim Kurulunun 3 Nisan tarihli kararının kaldırılarak Maltepe 2. İlçe Seçim Kurulunun 2 Nisan tarihli iki kararının gereğinin devam ettirilmesine karar verilmesini istedi.

Talep üzerine toplanan YSK, Maltepe 2. ilçe Seçim Kurulunca tüm oyların sayımına fiilen başlanmış olması nedeniyle İstanbul İl Seçim Kurulunun 3 Nisan 2019 tarihli kararının kaldırılmasına, Maltepe 2. ilçe Seçim Kurulunca tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının tümümün sayılmasına karar verdi.

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