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  • Son Güncelleme: 04.04.2019 10:12

Başkanı 'den flaş açıklama

Başkanı : "Süreç devam ediyor. Olağanüstü bir şey olursa konuşuruz".

Yüksek Seçim Kurulu () Başkanı , "Süreç devam ediyor. Olağanüstü bir şey olursa konuşuruz." dedi.

Güven, YSK binası önünde gazetecilerin sorusunu yanıtladı. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yaşanan süreçle alakalı soruya Güven, "Açıklama yapacak bir şey yok. Süreç devam ediyor. Olağanüstü bir şey olursa konuşuruz. Daha önce takvimi size defalarca söyledim." cevabını verdi.

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