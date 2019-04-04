Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Süreç devam ediyor. Olağanüstü bir şey olursa konuşuruz." dedi.

Güven, YSK binası önünde gazetecilerin sorusunu yanıtladı. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yaşanan süreçle alakalı soruya Güven, "Açıklama yapacak bir şey yok. Süreç devam ediyor. Olağanüstü bir şey olursa konuşuruz. Daha önce takvimi size defalarca söyledim." cevabını verdi.