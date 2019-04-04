CHP 2014 seçimlerinde Yalova'da çıkan sonuç sonrası itirazda bulunmuştu. YSK itirazı dikkate aldı ve oylar yeniden sayıldı. CHP, AK Parti'ye kaybettiği Yalova'yı itirazı sonrasında 1 oy ile kazanmıştı. Aynı CHP bu kez AK Parti'nin itirazlarına tepki gösterir oldu. Hem de CHP birçok il ve ilçede itiraz hakkını kendisi de kullanırken. Son olarak da CHP Parti Meclisi Üyesi Haluk Pekşen, Yargıtay ve Danıştay'a gideceklerini duyurdu.

CHP'DEN YARGIYA MÜDAHALE

Haluk Pekşen, 2014'ten itibaren seçim ve referandumların belirleyici unsurunun seçmen olmaktan çıkıp YSK haline geldiğini ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Yüksek Seçim Kurulunun, özellikle 2014 yılından bugüne kadar takip ettiği süreçlerin tamamında bir görev suçu oluştuğuna ilişkin kamuoyunda, özellikle hukuk camiasında yerleşik olan algı giderek bir vaka haline dönüşmüştür. Bu itibarla, bugün itibarıyla önce YSK Başkanı sonra da bu hukuka aykırı karara katılan üyeler hakkında Yargıtay ve Danıştay başkanlıklarına yargılama sürecinin başlatılması yönünde hukuki başvurumuzu yapacağız."

CHP YALOVA'YI 1 OYLA KAZANMIŞTI

CHP 2014 seçimlerinde Yalova'da çıkan sonuç sonrası itirazda bulunmuştu. YSK itirazı dikkate alıp oyları yeniden saymıştı. CHP, AK Parti'ye kaybettiği Yalova'yı itirazı sonrasında 1 oy ile kazanmıştı.