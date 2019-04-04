AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara'da seçimlerle ilgili önemlği açıklamalarda bulunu. Şahin, 25 ilçe için il seçim kuruluna başvuracaklarını açıkladı.

Şahin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

ÖZHASEKİ'NİN OYLARI BİN 805 ARTTI

Seçime Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı olarak giren Sayın Mehmet Özhaseki'nin oyları bin 805 arttı. Bu, bizim beklentilerimizi karşılamaktan uzak bir sonuç. Bu nedenle hukuki süresi içinde bugün ve yarın Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na yeniden müracaatlarımızı gerçekleştireceğiz.

25 İLÇE İÇİN İL SEÇİM KURULU'NA BAŞVURULACAK

Ankara'da 25 ilçenin 25'inde yeniden il seçim kuruluna müracatımızı gerçekleştirmiş olacağız. Bize düşen ortaya çıkacak sonucu hüsn-ü kabul ilekarşılamak olacaktır. Bizim amacımız hukuki süreçlerin sağlıklı bir şekilde işlemesine katkı sağlamaktır. Kuyumcu titizliğiyle çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz.

İtiraz üzerine CHP'li aday lehine de ilerleme söz konusu. 666 oyluk bir artış söz konusu oldu. Aradaki fark 1139 oy lehimize azalmış oldu. Birçok şehirde belediye meclis üyeliklerinde bariz üstünlüğümüz söz konusu. Anacımız Ankara'ya yakışık şekilde yönetilmesidir, belediye meclisi üyelerimiz görevini hakkıyla yapacaktır.

İLK MYK 12 NİSAN'DA GERÇEKLEŞEK

Hukuki süreçlerle ilgili çalışmaları yoğunlaştırmış durumdayız. Seçimden sonraki ilk MKYK toplantısının 12 Nisan Cuma gerçekleşmesi yönünde.

En büyük talebimiz bütün oyların yeniden sayılmasına dönüktür.