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  • Son Güncelleme: 02.04.2019 19:37

SON DAKİKA... ’den açıklaması: Anıtkabir ziyareti usule uygun değildi

Son dakika...’den Ekrem açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada, "Anıtkabir ziyareti usule uygun değildi" denildi.

MSB’den İmamoğlu açıklaması: Ziyaret usule uygun değil

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Anıtkabir'de düzenlenen bütün törenlerin "Anıtkabir Hizmetleri Yönergesine" uygun olarak icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bugün Anıtkabir'de icra edilen törende, törene katılım sağlayanlar tarafından tören usul ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket edilmiştir. Konuya ilişkin ilgili personel ikaz edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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