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  • Son Güncelleme: 04.04.2019 13:48

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye taziye telefonu

Başkan Erdoğan, ’in vefat yıldönümü dolayısıyla Genel Başkanı ’yi telefonla arayarak taziyede bulundu.

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