Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş'in vefat yıldönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak taziyede bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş ve oğlu Tuğrul Türkeş'le de telefonda görüşerek başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş ve oğlu Tuğrul Türkeş'le de telefonda görüşerek başsağlığı dileklerini iletti.
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