İmamoğlu'nun mazbata operasyonu elinde patladı



Ekrem İmamoğlu, henüz itiraz süreci işlerken ve oyların yeniden sayımı sürerken yangından mal kaçırırcasına kendisini başkan ilan ederek büyük bir skandala imza attı. Resmi sonuçlar açıklanmadan mazbata ısrarıyla algı operasyonu yapmak isteyen İmamoğlu'nun bu ısrarı A Haber ekranlarında değerlendirildi.



İşte açık ara kazanılmış seçimlerin ve ilgili mazbataların tarihi:







SAYIMLARIN TEKRARLANMASI İLK DEĞİL!

CHP ve İmamoğlu'nun yangından mal kaçırırcasına başkanlık ilan etmesi ve geçersiz oyların​ yeniden sayılmasına itiraz etmesi de yine tarihi belgelerle boşa çıkarıldı. Binlerce oyun "hatalı" sayılmasına ve Binali Yıldırım'ın binlerce oyunun İmamoğlu'na yazılmasına karşı yapılan itirazlara yönelik sanki bir operasyon yapılıyor algısı yaratmak isteyen İmamoğlu, geçmişte gerek kendi partisi tarafından yapılan gerekse dünya çapında yapılan onlarca itirazı ve tekrarlanan sayımı görmezden geliyor.



İşte dünyada iptal edilen ve tekrarlanan seçimler ve oy sayımları:





