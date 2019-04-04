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  • Son Güncelleme: 04.04.2019 23:51

... 'da tüm oyların sayılması için başvuruda bulundu

'da tüm oyların sayılması için başvuruda bulundu.

AK Parti'den oylar yeniden sayılsın başvurusu

gelişmesine göre, bütün genelindeki tüm oyların yeniden sayılması için 'ya başvuruda bulundu.

31 Mart yerel seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbul'da 'nin sandıklarda imza attığı usulsüzlük skandalı patlak verdi. Öte yandan, AK Parti'nin yaptığı itirazlar sonrasında CHP'nin adayı ve AK Parti adayı arasındaki oy farkı her geçen saat düşmeye devam ediyor.

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