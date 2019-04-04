Son dakika gelişmesine göre, AK Parti bütün İstanbul genelindeki tüm oyların yeniden sayılması için YSK'ya başvuruda bulundu.

31 Mart yerel seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbul'da CHP'nin sandıklarda imza attığı usulsüzlük skandalı patlak verdi. Öte yandan, AK Parti'nin yaptığı itirazlar sonrasında CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ve AK Parti adayı Binali Yıldırım arasındaki oy farkı her geçen saat düşmeye devam ediyor.