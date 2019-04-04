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  • 04.04.2019 11:45
  • Son Güncelleme: 04.04.2019 11:45

Son dakika: 'de terör propagandası yapanlara gözaltı

'de üzerinden terör örgütü /'nın propagandası yaptığı iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de terör propagandası yapanlara gözaltı

Alınan bilgiye göre, üzerinden terör örgütünün propagandası yaptığı ileri sürülen 10 şüphelinin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri sabah saatlerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelilerden 8'i yakalandı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürülürken, adreslerindeki dijital malzemeler ve örgütsel dokümanlara el konuldu.

Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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