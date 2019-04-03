Türkiye'den Rusya'ya 100 milyar dolarlık çıkarma

Türkıye ve Rusya ekonomik ilişkileri güçlendiren hamlelere bir yenisini daha ekliyor. Türkiye, temmuz ayında Rusya'nın Yekaterinburg şehrinde yapılacak INNOPROM Sanayi Fuarı'na partner ülke olarak katılacak. İki ülke arasındaki ikili ticaret 25.7 milyar dolara ulaşırken, hedef bunu 100 milyar dolara çıkarmak.



EKONOMİ ZİRVESİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkanlığında 8 Nisan'da gerçekleştirilecek Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı öncesi resmi heyetle bugün Moskova'ya gidiyor. Bakan Pekcan, ziyareti Rusya Enerji Bakanı ve Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eşbaşkanı Aleksandr Novak ve Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin ile ikili görüşmelerde bulunacak. Görüşmelerde, Türkiye'de düzenlenecek olan Türk- Rus KEK 16. dönem toplantısının organizasyonu ile temmuz ayında Yekaterinburg şehrinde yapılacak INNOPROM Sanayi Fuarına Türkiye'nin partner ülke olarak katılımı çerçevesinde gerçekleştirilecek etkinlikler de ele alınacak.



EYLEM PLANI GELİYOR

İki ülke ortak bir dış ticaret eylem planı hazırlayacak. Bu eylem planı ile hem Türkiye hem de Rusya'nın güçlü yanları üçüncü ülkelere, pazarlara birlikte taşınacak. KOBİ'ler konusunda da Rusya ile işbirliğine gidilecek.