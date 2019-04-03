Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 03.04.2019 16:49
  • Son Güncelleme: 03.04.2019 17:13

Son dakika: 'nde oylar yeniden sayılacak

ve 'nin itirazı sonucu, belediye başkanlığı i için kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

ve tarafından verilen itiraz dilekçesinin incelenmesi ve karara bağlanması amacıyla oluşturulan komisyon toplandı.

Komisyon tarafından belediye başkanlığı inde kullanılan oyların yeniden sayılması kararlaştırıldı.

Kırklareli'nde resmi olmayan sonuçlara göre, bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu ile Cumhur İttifakı'nın MHP adayı Derya Bulut arasında 248 oy fark bulunuyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Kırklareli'nde oylar yeniden sayılacak
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri