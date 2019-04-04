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  • Son Güncelleme: 04.04.2019 17:17

İsrailli akademisyen 'den küstah paylaşım

Daha önce 'ye dolar üzerinden tehditler savuran İsrailli akademisyen ve analist , şimdi de "Türkiye'den alınacak toprakları" gösteren skandal bir paylaşıma imza attı.

İsrailli akademisyen Edy Cohen'den küstah paylaşım
Daha önce ile ilgili hadsiz açıklama ve tehditlere imza atan İsrailli akademisyen , son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı haritayla yeni bir skandalına imza attı.



"TÜRKİYE'DEN ALINACAK TOPRAKLAR"
İsrailli akademisyen Edy Cohen, paylaştığı haritada sözde "Türkiye'den alınacan toprakları" işaret etti. Skandal haritada Tükiye'nin Güneydoğu ve Doğu illerinin adeta Türkiye'den ayrıldığı ve toprak bütünlüğünün bozulduğu görülüyor.



TÜRKİYE'Yİ KÜSTAH SÖZLERLE TEHDİT ETMİŞTİ
İsrailli akademisyen ve analist Edy Cohen, daha önce de dolar/TL paritesinde yaşanan dalgalanmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Yahudi lobisine işaret ederek Türkiye'ye ekonomik tehditler savurmuştu.

Bar-Ilan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Begin-Sadat Strateji Araştırmaları Merkezi analisti Cohen, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Arapça "Türk Lirasına Yardım Edin" başlığıyla açılan hashtagle yaptığı değerlendirmede, Başkan 'ı hedef alarak, "Ey Hüsran Erdoğan!" ifadesini kullanmıştı.

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