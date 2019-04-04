İsrailli akademisyen Edy Cohen'den küstah paylaşım

Daha önce Türkiye ile ilgili hadsiz açıklama ve tehditlere imza atan İsrailli akademisyen Edy Cohen, son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı haritayla yeni bir skandalına imza attı.
"TÜRKİYE'DEN ALINACAK TOPRAKLAR"
İsrailli akademisyen Edy Cohen, paylaştığı haritada sözde "Türkiye'den alınacan toprakları" işaret etti. Skandal haritada Tükiye'nin Güneydoğu ve Doğu illerinin adeta Türkiye'den ayrıldığı ve toprak bütünlüğünün bozulduğu görülüyor.
TÜRKİYE'Yİ KÜSTAH SÖZLERLE TEHDİT ETMİŞTİ
İsrailli akademisyen ve analist Edy Cohen, daha önce de dolar/TL paritesinde yaşanan dalgalanmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Yahudi lobisine işaret ederek Türkiye'ye ekonomik tehditler savurmuştu.
"TÜRKİYE'DEN ALINACAK TOPRAKLAR"
İsrailli akademisyen Edy Cohen, paylaştığı haritada sözde "Türkiye'den alınacan toprakları" işaret etti. Skandal haritada Tükiye'nin Güneydoğu ve Doğu illerinin adeta Türkiye'den ayrıldığı ve toprak bütünlüğünün bozulduğu görülüyor.
TÜRKİYE'Yİ KÜSTAH SÖZLERLE TEHDİT ETMİŞTİ
İsrailli akademisyen ve analist Edy Cohen, daha önce de dolar/TL paritesinde yaşanan dalgalanmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Yahudi lobisine işaret ederek Türkiye'ye ekonomik tehditler savurmuştu.
Bar-Ilan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Begin-Sadat Strateji Araştırmaları Merkezi analisti Cohen, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Arapça "Türk Lirasına Yardım Edin" başlığıyla açılan hashtagle yaptığı değerlendirmede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Ey Hüsran Erdoğan!" ifadesini kullanmıştı.
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