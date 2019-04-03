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i kaybeden muhtar, 1 hafta önce yaptırdığı çocuk parkını söktü.

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'ın Alaplı İlçesi'ne bağlı Yenidoğanlar Köyü'nün 20 yıllık muhtarı Mehmet Akyol, i kaybetti. Akyol, önceki gün 1 hafta önce yaptırdığı çocuk parkını sökerek kullanılamaz hale getirdi. Eski muhtarın, aynı gün muhtarlık binasından elektrik sayacı ile kapı kilidini söktüğü, kömür ve odunları alıp götürdüğü belirtildi. Tepki çeken Akyol, çocuk parkının kurulu olduğu arazinin sahibi tarafından şikayet edildiğini öne sürerek, "Kaymakamlık, ifademi alınca parkı sökmem icap etti. Mahkeme bitince tekrar kuracaktım. Seçimi kaybettiğim için sökmedim. Kendi imkanlarımla aldım çocuk parkını. Muhtarlık binasından da paramla aldığım malzemeleri söktüm. Belgeleri var" dedi.

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