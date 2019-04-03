Tam gaz diplomasi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçimin ardından yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek. Erdoğan'ın seçim sonrası ilk durağı Rusya olacak. 8 Nisan'da Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek olan Erdoğan'ın önümüzdeki aylarda aralarında ABD, Pakistan, Japonya, İngiltere'nin bulunduğu ülkeleri ziyaret etmesi bekleniyor.
HASAN AY
HASAN AY
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.