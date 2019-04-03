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  • Son Güncelleme: 03.04.2019 20:27

Son dakika... Gaziosmanpaşa'da geçersiz 11 bin 530 oy tespit edildi

Son dakika... 31 Mart'ta yapılan yerel lerinin ardından itirazlar üzerine 'da 15 ilçede geçersiz oylar, 3 ilçede de tüm oylar yeniden sayılıyor. Gaziosmanpaşa'da geçersiz 11 bin 530 oy tespit edildi.

O ilçede geçersiz 11 bin 530 oy tespit edildi

ilçe teşkilatlarınca ilçe kurullarına yapılan geçersiz oyların sayılması yönündeki itirazlar ve Yüksek nun (), geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırmasının ardından ilçe seçim kurulları harekete geçti.

, , , , Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Tuzla, Sarıyer, , Beykoz, Şile, ve Ümraniye ilçe seçim kurullarında geçersiz oyların sayımı yapılıyor.

Son dakika gelen dgelişmeye göre, Gaziosmanpaşa'da geçersiz 11 bin 530 oy tespit edildi.

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