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  • Son Güncelleme: 03.04.2019 20:20

Son dakika... Başkan Erdoğan ile değerlendirme toplantısı yapıyor

Son dakika... Başkan , Büyükşehir Belediye Başkan adayı , bazı bakanlar ve AK parti yöneticileri ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe çalışma ofisinde değerlendirme toplantısı yapıyor.

Başkan Erdoğan ile Binali Yıldırım bir araya geldi

Başkan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisine geldi. Erdoğan'ın ardından bazı Bakanlar ve parti yöneticileri ve da çalışma ofisine geldi. Basına kapalı olarak yapılan toplantı sürüyor.

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