Başkan Recep Tayyip Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisine geldi. Erdoğan'ın ardından bazı Bakanlar ve parti yöneticileri ve Binali Yıldırım da çalışma ofisine geldi. Basına kapalı olarak yapılan toplantı sürüyor.
Son dakika... Başkan Erdoğan ile Binali Yıldırım seçim değerlendirme toplantısı yapıyor
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve AK parti yöneticileri ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe çalışma ofisinde seçim değerlendirme toplantısı yapıyor.
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