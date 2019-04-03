Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı, doğusu ile zamanla batı bölgelerin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Aydın, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batı, Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri, Muğla, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.