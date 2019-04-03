Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı, doğusu ile zamanla batı bölgelerin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Aydın, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batı, Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri, Muğla, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 4 Nisan 2019 hava durumu
4 Nisan 2019 Perşembe son dakika hava durumu tahminleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu ile ilgili son tahminleri açıkladı. Yapılan açıklamaya göre ülkemiz genelinin parçalı, doğusu ile zamanla batı bölgelerin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Aydın, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batı, Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 4 Nisan 2019 Perşembe günü hava durumu tahminleri...
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