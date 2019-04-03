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  • Son Güncelleme: 03.04.2019 15:23

HDP'li 25 bin lira tazminata mahkum edildi!

kürsüsünde 'ye hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan HDP Milletvekili , 25 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

HDP'li Ahmet Şık'a tazminat şoku

13. görülen duruşmada, avukatı Burhanettin Sevencan ile Şık'ın avukatı Şerafettin Can Atalay hazır bulundu.

Tarafların dava dosyasına delillerini sunduklarını ve sözlü yargılama yapılmasını istemediklerini belirtmeleri üzerine, mahkeme davayı karara bağladı.

Buna göre gerekçesi sonra yazılmak üzere hükmü açıklayan mahkeme, davayı kısmen kabul ederek sözlerinden dolayı 'ı 25 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti.

AK Parti, HDP Milletvekili Ahmet Şık'a, 23 Temmuz 2018'de Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "AK Parti'ye yönelik çok ağır hakaret, suç isnadı ve iftiralarda bulunduğu" gerekçesiyle 27 Temmuz 2018'de 100 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

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