Giresun yerel seçim sonuçları açıklandı. Türkiye 31 Mart'ta sandık başına gitti. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler ve Genel Seçimleri için oy kullanan Giresunlular sandık sonuçlarını merak ediyor. Giresun'da toplam 16 ilçe yer alıyor. Peki, Giresun'da hangi parti kazandı? 31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre kim kazandı? İşte Giresun 31 Mart erel seçim sonuçları...

31 MART GİRESUN YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Giresun'da yer alan ilçeler...

Alucra, Bulancak, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Keşap, Merkez, Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu, Yağlıdere.

2014 GİRESUN YEREL SEÇİM SONUÇLARI

İşte 2014 Giresun yerel seçim sonuçları...

CHP: % 46,3

AK PARTİ: % 39,1

MHP: % 11,9

SP: % 1,4

BBP: % 0,6

HDP: % 0,2

BTP: % 0,2

2009 GİRESUN YEREL SEÇİM SONUÇLARI

İşte 2009 Giresun yerel seçim sonuçları...

CHP: 46,50

AK PARTİ: 35,70

MHP: 11,80

SP: 3,00

DSP: 1,30

ANAP: 0,60

DP: 0,50

BTP: 0,30

GİRESUN HAKKINDA

Giresun, Türkiye'nin Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yer alan, 317 km2'lik yüzölçümüne sahip olan şehirdir.

Antik Çağ'dan günümüze kadar birçok devlet ve uygarlığın toprağı olan şehir, ilk olarak Romalılar tarafından yönetilmiştir. Roma döneminde aşırı derecede gelişen şehir, kendi adına para basmayı bile düşündürtmüştür.

1397 yılında Türkmen Beyi Emir oğlu Süleyman Bey tarafından işgal edilen Giresun, 1461'de Osmanlı toprağı olmuştur. 1920'de Ordu, Tiebolu ve Görele birleştirilerek Griesun sancağı oluşturulmuştur.

1923 itibariyle Hristiyan nüfusunu kaybeden Giresun'da ticari hayat tamamen Müslüman tüccarlar ticaretini kontrol altına almıştır.