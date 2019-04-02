Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, binlerce sandıkta bariz hatalar tespit ettiklerini söyledi. "Onların düzeltilmesi tek amacımız" diyen Özhaseki, şöyle devam etti: İlle de biz almak istiyoruz diye bir gayretimiz yok. Milletin iradesi sandığa nasıl atılmışsa, onun da tecelli etmesini arzu ediyoruz. Millet ne oy vermişse sonuç o çıksın istiyoruz. Bugün de tabi ki aynı söylediğimiz kurallara uygun davranacağız bizi.
İTİRAZ TAKVİMİ 13 GÜN SÜRECEK
Partiler, bugün saat 15.00'e kadar ilçe seçim kurullarına itiraz edilebilecek. İlçe Seçim Kurulu, 3-4 Nisan'da karar verecek. Partiler, bu karara karşı da 5 Nisan'da İl Seçim Kurulları'na itiraz edilebilecek. İlin kararlarına karşı ise 7 Nisan'dan itibaren 3 gün içerisinde Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurular yapılabilecek. YSK, kesin sonuçları, 11-12-13 Nisan tarihlerinde açıklayacak.
İTİRAZ TAKVİMİ 13 GÜN SÜRECEK
Partiler, bugün saat 15.00'e kadar ilçe seçim kurullarına itiraz edilebilecek. İlçe Seçim Kurulu, 3-4 Nisan'da karar verecek. Partiler, bu karara karşı da 5 Nisan'da İl Seçim Kurulları'na itiraz edilebilecek. İlin kararlarına karşı ise 7 Nisan'dan itibaren 3 gün içerisinde Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurular yapılabilecek. YSK, kesin sonuçları, 11-12-13 Nisan tarihlerinde açıklayacak.
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