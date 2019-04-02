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  • Son Güncelleme: 02.04.2019 12:22

Kartal'da çöken binada 3 şüpheli için 15 yıla kadar hapis istemi

Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kapsamında, 3 şüpheli hakkında “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Kartal'da çöken binayla ilgili istenen cezalar belli oldu

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kapsamında, 3 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

15 YILA KADA HAPİS İSTEMİ
3 şüpheli için "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis isteniyor.

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