Kartal'da çöken binada 3 şüpheli için 15 yıla kadar hapis istemi Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kapsamında, 3 şüpheli hakkında “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Haberler Güncel Haberleri Kartal'da çöken binada 3 şüpheli için 15 yıla kadar hapis istemi