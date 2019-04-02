Kartal'da çöken binada 3 şüpheli için 15 yıla kadar hapis istemi

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kapsamında, 3 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
15 YILA KADA HAPİS İSTEMİ
3 şüpheli için "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis isteniyor.
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