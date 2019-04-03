Seçim görevli ücretleri ne zaman ödenecek?

31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimde binlerce sandık görevlisi de görev yaptı. Sandık görevlisi olarak görevlendirilen, görev almak için müracaat eden sandık görevlileri bu görevlerinin karşılığında ücret almaya da hak kazandı.

SEÇİM ÜCRETLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

24 Haziran seçimlerinde sandık kurullarındaki memur ve siyasi partili görevlilerin ücretlerinin Temmuz ayı sonuna kadar alacağı belirtilmişti. Resmi bir açıklama yapılmamasına karşısn belediye seçim ücretlerinin de bir ay içerisinde ödenmeye başlanması bekleniyor.

A) YÜKSEK SEÇİM KURULU

* Başkan ve Üyeler 261,00 TL

* Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 130,00 TL

* İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, BİM Koordinatörü Seçim Uzmanı, Seçim Uzman Yardımcısı, 126,00

Mali Hizmetler Uzmanı,) TL

* Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı, İstatistikçi, Mühendis,) 124,00 TL

* Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur, Teknisyen, Dağıtıcı Sekreter, Santral Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Arşiv Memuru) 121,00 TL

* Şoför, Hizmetliler, Bekçi ve Diğer Personel 115,00 TL

* Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL