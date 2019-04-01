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  • 02.04.2019 00:36
  • Son Güncelleme: 02.04.2019 00:36

Valiliği'nden gözaltı iddialarına açıklama

Son dakika! Bazı başkan iddialarına ilişkin Valiliği'nden açıklama geldi. Açıklamada, "Basında yer alan 'İstanbul'da bazı sandık kurulu başkan ve üyelerinin gözaltına alındığı' yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

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