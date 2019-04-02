Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası'nda, Genç Kadın Milli Takımı'nın altın madalya kazanması dolayısıyla, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin'e bir kutlama telgrafı gönderdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Avrupa şampiyonu tekvandoculara kutlama
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Genç Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti.
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