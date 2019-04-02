Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 02.04.2019 23:50
  • Son Güncelleme: 03.04.2019 00:28

AK Parti itiraz etmişti! 'da oylar yeniden sayılacak

AK Parti'nin itirazıyla 'nın Polatlı ilçesinde büyükşehir belediye başkanlığı inde kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

AK Parti itiraz etmişti! Yeniden sayılacak

AK Parti'nin itirazıyla 'nın Polatlı ilçesinde büyükşehir belediye başkanlığı inde kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

Alınan bilgiye göre, AK Parti tarafından verilen itiraz dilekçesi Polatlı İlçe Seçim Kurulunca incelendi.

Bunun üzerine büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde kullanılan oyların yeniden sayılması kararlaştırıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriAK Parti itiraz etmişti! Ankara Polatlı'da oylar yeniden sayılacak
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri