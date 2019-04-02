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  • Son Güncelleme: 02.04.2019 23:00

Ceenbekov'dan Başkan 'a tebrik telefonu

Ceenbekov, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı Erdoğan'ı 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ndeki başarısından dolayı telefonla arayarak tebrik etti.

Ceenbekov'dan Erdoğan'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Sooronbay Ceenbekov'un, 'ı yerel seçimlerin başarılı geçmesinden ve 'nin zaferinden dolayı tebrik ettiği belirtildi.

Görüşmede, ikili iş birliği ve daha önce varılan anlaşmaların uygulanması konularının da ele alındığı belirtilen açıklamada, Ceenbekov'un Erdoğan'a büyük başarı ve sağlık temennisinde bulunduğu aktarıldı.

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