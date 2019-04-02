Başkan Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim tilaveti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat 20.45 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıkarak Çamlıca Camii'ne geldi. Erdoğan'ın camide Miraç Kandili dolayısıyla gerçekleştirilen programa katılıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ne geldi. Akşam saatlerinde camiye gelen Erdoğan, yatsı namazını burada kıldı. Başkan Erdoğan, namaz sonrası Bakara Suresinin 285. ve 286. ayetlerini okudu.

Başkan Erdoğan, daha sonra vatandaşların Miraç Kandili'ni kutladı.

Vatandaşlar Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.