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  • Son Güncelleme: 02.04.2019 22:58

Başkan Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim tilaveti

Başkan , Kısıklı'daki evinden çıkarak 'ne geldi. Başkan Erdoğan burada Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu.

Başkan Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim tilaveti

Başkan saat 20.45 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıkarak 'ne geldi. Erdoğan'ın camide Miraç Kandili dolayısıyla gerçekleştirilen programa katılıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ne geldi. Akşam saatlerinde camiye gelen Erdoğan, yatsı namazını burada kıldı. Başkan Erdoğan, namaz sonrası Bakara Suresinin 285. ve 286. ayetlerini okudu.

Başkan Erdoğan, daha sonra vatandaşların Miraç Kandili'ni kutladı.

Vatandaşlar Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.

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