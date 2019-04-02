Başkan Erdoğan anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti
Yoğun bir seçim temposu geçiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kısıklı'daki konutundan çıkarak Üsküdar istikametine doğru hareket etti. Geçişi sırasında vatandaşların büyük sevgi gösterinde bulunduğu görülen Erdoğan Karacaahmet Mezarlığı'na gitti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kısıklı'da bulunan konutundan akşam 17.00 sıralarında ayrıldı.
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