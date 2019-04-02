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  • Son Güncelleme: 02.04.2019 19:56

Başkan Erdoğan anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti

Yoğun bir seçim temposu geçiren Başkan , İstanbul Kısıklı'daki konutundan çıkarak Üsküdar istikametine doğru hareket etti. Geçişi sırasında vatandaşların büyük sevgi gösterinde bulunduğu görülen Erdoğan Karacaahmet Mezarlığı'na gitti.

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