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  • 02.04.2019 21:18
  • Son Güncelleme: 02.04.2019 21:18

'tan Miraç Kandili mesajı

, sosyal medya hesabı Twitter'dan tüm Müslüman aleminin Miraç kandilini kutladı.

Bakan Albayrak'tan Kandil mesajı

, sosyal medya hesabı Twitter'dan Miraç gecesi için kutlama mesajı yayımladı. Albayrak, "Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) hikmet dolu yolculuğunun gerçekleştiği bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağını, muhabbeti ve birliğimizi güçlendirmesini temenni eder, Miraç gecesinin İslâm Âlemi'ne ve milletimize huzur ve barış ihsan eylemesini Rabbimden dilerim." ifadelerine yer verdi.



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