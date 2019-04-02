Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan Miraç gecesi için kutlama mesajı yayımladı. Albayrak, "Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) hikmet dolu yolculuğunun gerçekleştiği bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağını, muhabbeti ve birliğimizi güçlendirmesini temenni eder, Miraç gecesinin İslâm Âlemi'ne ve milletimize huzur ve barış ihsan eylemesini Rabbimden dilerim." ifadelerine yer verdi.







