Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan Miraç gecesi için kutlama mesajı yayımladı. Albayrak, "Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) hikmet dolu yolculuğunun gerçekleştiği bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağını, muhabbeti ve birliğimizi güçlendirmesini temenni eder, Miraç gecesinin İslâm Âlemi'ne ve milletimize huzur ve barış ihsan eylemesini Rabbimden dilerim." ifadelerine yer verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Miraç Kandili mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan tüm Müslüman aleminin Miraç kandilini kutladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan Miraç gecesi için kutlama mesajı yayımladı. Albayrak, "Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) hikmet dolu yolculuğunun gerçekleştiği bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağını, muhabbeti ve birliğimizi güçlendirmesini temenni eder, Miraç gecesinin İslâm Âlemi'ne ve milletimize huzur ve barış ihsan eylemesini Rabbimden dilerim." ifadelerine yer verdi.
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