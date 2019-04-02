AK Parti'den Sancaktepe açıklaması: Bize ret, CHP'ye kabul!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, bir basın toplantısı düzenleyerek İstanbul'daki itirazlarla ilgili son durumu değerlendirdi. Ali İhsan Yavuz, yaptıtğı açıklamada, İstanbul'un ilçelerinde sonuçlara itiraz edildiğini belirtirken, Sancaktepe'yle ilgili ilginç bir açıklama yaptı.

Ali İhsan Yavuz, şu ifadelere yer verdi:

"BÜYÜKŞEHİR'İN YENİDEN SAYIMINA RET, İLÇE BELEDİYESİNİN YENİDEN SAYIMINA KABUL"

Sancaktepe, bizim Büyükşehir'in oylarının sayımına ilişkin talebimizi reddetti. İncelemeye değer bulmadı daha doğrusu. Ama CHP'nin, Sancaktepe Belediyesi'ne ait oyların yeniden sayımına dönük talebini oy çokluğuyla incelemeye değer buldu ve kabul etti. Çok ilginç değil mi sizce?"