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  • Son Güncelleme: 02.04.2019 20:20

'den Sancaktepe açıklaması: Bize ret, 'ye kabul!

'den yapılan açıklamada, 'un ilçelerinde sonuçlara itiraz edildiği belirtilirken, Sancaktepe'yle ilgili oldukça ilginç bir örnek verildi.

AK Parti'den Sancaktepe açıklaması: Bize ret, CHP'ye kabul!

Genel Başkan Yardımcısı , bir basın toplantısı düzenleyerek 'daki itirazlarla ilgili son durumu değerlendirdi. Ali İhsan Yavuz, yaptıtğı açıklamada, İstanbul'un ilçelerinde sonuçlara itiraz edildiğini belirtirken, Sancaktepe'yle ilgili ilginç bir açıklama yaptı.

Ali İhsan Yavuz, şu ifadelere yer verdi:

"BÜYÜKŞEHİR'İN YENİDEN SAYIMINA RET, İLÇE BELEDİYESİNİN YENİDEN SAYIMINA KABUL"
Sancaktepe, bizim Büyükşehir'in oylarının sayımına ilişkin talebimizi reddetti. İncelemeye değer bulmadı daha doğrusu. Ama 'nin, Sancaktepe Belediyesi'ne ait oyların yeniden sayımına dönük talebini oy çokluğuyla incelemeye değer buldu ve kabul etti. Çok ilginç değil mi sizce?"

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