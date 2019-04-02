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  • Son Güncelleme: 02.04.2019 14:35

'da el değiştiren ilçeler hangileri - yerel Ankara !

'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı 'li kazandı. İlçe bazında CHP 3, MHP 3, AK Parti 19 ilçeyi kazanmayı başardı. Ankara'da 3 ilçe el değiştirdi. Bunlar Elmadağ, Haymana ve Gölbaşı... AK Parti Nallıhan, Ayaş, Güdül, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Kahramankazan, Sincan, Keçiören, Pursaklar, Altındağ, Akyurt, Kalecik, Mamak, Evren, Şereflikoçhisar, Bala,Haymanave Mansur Yavaş'ın bir dönem Belediye Başkanlığı yaptığı Beypazarı ilçelerini almayı başardı. CHP'nin ise kazandığı üç ilçe Çankaya, Elmadağ ve Yenimahalle oldu. Ankara'da Cumhur İttifakı kapsamında MHP'nin AK Parti ile ortak aday çıkardığı Polatlı, Gölbaşı ve Etimesgut ise MHP çoğunluğu ile alındı.

Ankara'da el değiştiren ilçeler hangileri

'nin büyükşehirde elde ettiği başarı, ilçeler bazında geride kaldı. Büyükşehir ilçelerinden 3'ünü alan CHP; Çankaya, Yenimahalle ve Elmadağ'ı kazandı. İlçelerde AK Parti'nin elde ettiği başarı ise oldukça farklı bir noktada. Ankara'da sandıkların yüzde 99.81'i açıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı adayı oyların yüzde 50.9'unu alarak büyükşehir belediye başkanı oldu. İşte ilçe ilçe Ankara sonuçları...

Ankara'da el değiştiren ilçeler hangileri


AKYURT
AK Parti
HİLAL AYIK

AYAŞ
AK Parti
BURHAN DEMİRBAŞ

BALA
AK Parti
AHMET BURAN

BEYPAZARI
AK Parti
TUNCER KAPLAN

ÇAMLIDERE
AK Parti
HAZIM CANER CAN

ÇANKAYA
CHP
Alper Taşdelen

ÇUBUK
AK Parti
BAKİ DEMİRBAŞ

ELMADAĞ
CHP
Adem Barış Aşkın

ETİMESGUT
MHP
Enver Demirel

EVREN
AK Parti
HÜSAMETTİN ÜNSAL

GÖLBAŞI
MHP
Ramazan Şimşek

HAYMANA
AK Parti
ÖZDEMİR TURGUT

KAHRAMANKAZAN
AK Parti
SERHAT OĞUZ

KALECİK
AK Parti
DUHAN KALKAN

KEÇİÖREN
AK Parti
TURGUT ALTINOK

KIZILCAHAMAM
AK Parti
SÜLEYMAN ACAR

MAMAK
AK Parti
MURAT KÖSE

NALLIHAN
AK Parti
İSMAİL ÖNTAŞ

POLATLI
MHP
Mürsel Yıldızkaya

PURSAKLAR
AK Parti
AYHAN YILMAZ

SİNCAN
AK Parti
MURAT ERCAN

YENİMAHALLE
CHP
Fethi Yaşar

ALTINDAĞ
AK Parti
ASIM BALCI

ŞEREFLİKOÇHİSAR
AK Parti
MEMİŞ ÇELİK

MANSUR YAVAŞ KİMDİR?

Mansur Yavaş 1955 yılında Beypazarı'nda dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini doğduğu şehirde tamamladı. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Mezuniyetinden kısa bir süre sonra Nursen Yavaş ile nikah masasına oturdu. 1986 yılında Beypazarı'na döndü ve serbest avukatlık yapmaya başladı. 1989-1994 yılında Belediye Meclis Üyeliği yaptı. 1994 yılında Beypazarı Belediye Başkan Adayı oldu. 1999 yılında seçimleri yüzde 51 oy oranı ile kazandı ve Beypazara Belediye Başkanı oldu. 2004 yılında TÜSİAV tarafından "Yılın Belediye Başkanı" seçildi. 2009 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mansur Yavaş, yüzde 27'lik oy oranı ile dikkatleri üzerine çekti. 2014 yerel seçimlerinde CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Türkçe'nin korunması için gerçekleştirdiği çalışmalarla Türk Dil Kurumu tarafından onur ödülüne layık görüldü.

Mansur Yavaş son olarak 2019 yerel seçimlerinde CHP tarafından Anakara Büyükşehir Beledeyisi başkan adayı olarak gösterildi.

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