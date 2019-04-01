AK Parti Ağrı, Bitlis ve Şırnak gibi şehirlerde büyük bir zafer elde etti. HDPKK kayyum atanan illeri kaybetti. Şırnak, Ağrı ve Bitlis HDPKK'dan Ak Parti'ye geçti. Öte yandan 2014'teki yerel seçimlerde HDPKK'nın elinde olan Iğdır ve Tunceli de el değiştirdi. Tunceli TKP'ye geçerken, Iğdır da MHP'ye geçti. Kayyum atanan Diyarbakır, Mardin, Van, Ağrı, Batman, Bitlis, Hakkari, Siirt, Şırnak, Tunceli'de HDPKK büyük oy düşüşleri yaşadı.

HDP'NİN KAYYUM İLE YÖNETİLEN İLLERDE OYLARI DÜŞTÜ

HDPKK'nın, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde aldığı oy oranları Van'da yüzde 53'ten yüzde 50'ye, Siirt'te yüzde 49'dan yüzde 48'e, Tunceli'de yüzde 42'den yüzde 28'e, Hakkari'de yüzde 66'dan yüzde 59'a, Şırnak'ta yüzde 59'dan yüzde 35'e, Ağrı'da yüzde 51'den yüzde 37'ye, Bitlis'te yüzde 43'ten 33'e, Muş'ta yüzde 40'tan yüzde 30'a düştü.

İŞTE HDPKK'DAN AK PARTİ'YE GEÇEN İLLER

Şırnak: BDP(HDP)'den AK Parti'ye

Ağrı: BDP(HDP) AK Parti'ye

Bitlis: BDP (HDP) Ak Parti'ye

İşte el değiştiren iller listesi:

1-Antalya: AK Parti'den CHP'ye

2-Ankara: AK Parti'den CHP'ye

3-Tunceli: BDP(HDP)'den TKP'ye

4- Ardahan: AK Parti'den CHP'ye

5- Ağrı: BDP (HDP) AK Parti'ye

6- Bitlis: BDP (HDP) Ak Parti'ye

7- Artvin: Ak Parti'den CHP'ye

8- Kars: MHP'den HDP'ye

9-Bilecik: AK Parti'den CHP'ye

10-Sinop: Ak Parti'den CHP'ye

11- Burdur: Ak Parti'den CHP'ye

12-Bolu: Ak Parti'den CHP'ye

13- Kırşehir: Ak Parti'den CHP'ye

14-Amasya: AK Parti'den MHP'ye

15- Kastamonu: AK Parti'den MHP'ye

16-Erzincan: Ak Parti'den MHP'ye

17-Karaman: Ak Parti'den MHP'ye

18-Çankırı: AK Parti'den MHP'ye

19- Bayburt: Ak Parti'den MHP'ye

20- Kırklareli: CHP'den bağımsız adaya

21- Iğdır: HDP'den MHP'ye

22- Mardin: Bağımsız'dan HDP'ye

23- Adana: MHP'den CHP'ye

24- Mersin: MHP'den CHP'ye

25- Şırnak: BDP(HDP)'den AK Parti'ye