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  • Son Güncelleme: 02.04.2019 20:22

Valiliği'nden flaş açıklama: İlçe nüfus müdürlükleri sınav nedeniyle hafta sonu açık olacak

Valiliği, 7 Nisan Pazar günü yapılacak (2019-MSÜ) nedeniyle, ilçe nüfus müdürlüklerinin hafta sonu açık olacağını bildirdi.

İstanbul Valiliği'nden flaş açıklama

Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 7 Nisan Pazar günü yapılacağı hatırlatılarak, şöyle denildi:

"Sınava katılacak adaylardan nüfus cüzdanı veya 'nı kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için 'Sınav Giriş Belgesi' ile iki adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni TC Kimlik Kartı düzenleninceye kadar geçerli olmak üzere ' Belgesi' verilecektir. Bu nedenle; ilimizdeki tüm İlçe Nüfus Müdürlükleri 06.04.2019 Cumartesi günü 09.00-15.00 saatleri arasında; , , Üsküdar, Fatih, Avcılar, Esenler ve Gaziosmanpaşa İlçe Nüfus Müdürlükleri de sınavın yapılacağı 07.04.2019 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır."

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