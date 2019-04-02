İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 7 Nisan Pazar günü Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yapılacağı hatırlatılarak, şöyle denildi:

"Sınava katılacak adaylardan nüfus cüzdanı veya TC Kimlik Kartı'nı kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için 'Sınav Giriş Belgesi' ile iki adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni TC Kimlik Kartı düzenleninceye kadar geçerli olmak üzere 'Geçici Kimlik Belgesi' verilecektir. Bu nedenle; ilimizdeki tüm İlçe Nüfus Müdürlükleri 06.04.2019 Cumartesi günü 09.00-15.00 saatleri arasında; Kadıköy, Beyoğlu, Üsküdar, Fatih, Avcılar, Esenler ve Gaziosmanpaşa İlçe Nüfus Müdürlükleri de sınavın yapılacağı 07.04.2019 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır."