Bugün kandil mi? Müslüman alemi için oldukça önemli ve değerli olan 3 ayların içerisinde bulunmaktayız. Bu 3 ayların içerisinde bulunan kandillerden biri olan Miraç Kandili'de yarın kutlanacak. İnternette ise yarın kandil mi, Miraç Kandili ne zaman, 2 Nisan ne kandili gibi sorulara yanıt aranıyor. Mevzu hakkında tüm detaylar haberimizde yer alıyor. Peki yarın kandil mi 2019? İşte detaylar... Müslümanlar tarafından ise en çok merak edilenlerden biri de 2019 yılında kutlanacak olan kandiller oldu. Diyanet 2019 yılı dini günler takvimini yayınladı. Buna göre 2019 yılının ikinci kandili Miraç Kandili olacak. Miraç Kandili 2 Nisan'da idrak edilecek.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Hicri takvimde akşam ezanından sonra yeni gün başlar. Yani Recebin 26. gününün akşam ezanından itibaren 27. gün girmiş oluyor.

2 NİSAN 2019 YARIN KANDİL Mİ?

2019 Diyanet dini günler takvimine göre yarın Recep ayındaki 2. kandil olan Miraç Kandili idrak edilecek. Hz. Muhammed'in göğe yükseldiği gece olan Miraç Kandili'nin müslümalar için önemi oldukça büyüktür.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü sayfasında 2019 dini günlerinin tarihini açıkladı. Takvime göre, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran üç aylar 8 Mart 2019'da başladı.

MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR

Recep ayı içerisinde yer alan Miraç Kandili en önemli gecelerden biridir. Miraç Kandili gecesi Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gece olması sebebiyle önemlidir. İki aşamalı bu gökler ötesi yolculuk, peygamberliğin 12. yılında, hicretten on sekiz ay önce, mübarek üç ayların ilki olan Recep ayının 27. gecesinde gerçekleşmiştir. Kadir gecesinin de Ramazan'ın 27. gecesi olması ile aralarında çok gizemli bir tevafuk vardır.

MİRAÇ GECESİ NAMAZI KAÇ REKAT VE KILINIŞI NASIL

Mübarek Miraç Gecesinde on iki rekat nafile namaz kılınması güzel görülmüştür. Her rekâtında Fatiha ile başka bir sûre okuyarak iki rekâtta bir selâm vermeli, sonra yüz defa: "Sübhanellahi velhamdü lillâhi ve la ilahe illALLAHu vALLAHu ekber" demeli. Bundan sonra yüz defa istiğfar ederek yüz defa da Salat selam okumalıdır.

Üzerinde kaza namazı olan kimseler, bu oniki rekat namazı kaza niyeti ile kılmaları daha güzel olur. Mesela kılamadıkları altı sabah namazını kaza edebilirler. Hem geceyi ihya etmiş olurlar, hem de altı sabah namazı borcunu ödemiş olurlar.

5- Kur'an-ı Kerîm okumalı, dinlenilmeli.

6- İçtenlikle bol bol dua edilmeli.

Miraç gecesi edilebilecek dua :

"Ya Rabbi! Kulluk borcu olarak ve sırf ilâhî rızanı kazanmak niyeti ile bugüne kadar yapabildiğimiz ibadet ve taatlerimizi dergah-ı izzetinde kabul eyle. Ya Rabbi! Cümlemizi rahmetine gark eyle. Afv ü mağfiretine nail eyle. Cemalinle ve Firdevs Cennetinle müşerref eyle. Cehennemden uzak eyle. Dünya ve Ahiretimizi mamur eyle. İslâm'ı ve Müslümanları aziz ve mansur eyle. Amin! Ya Rabbe'l-alemin ve ya erhame'r-rahimin."

7- Miraç gecesi gündüzünde bizden dua bekleyen yakınlarımızın kabirleri ziyaret edilmeli, ruhlarına Kur'an-ı Kerim okumalı.

8- Miraç gecesi ve gündüzünde fakir fukarayı, yetim ve kimsesizleri görüp gözetmek ihtiyacı olanlara yardım etmek gerekir.

MİRAÇ GECESİ NE OLDU 7 KAT SEMAYI NASIL DOLAŞTI

Bir gece Kâbe–i Muazzama'nın Hatîm mevkiinde yatarken, Cebrail gelip mübarek göğüslerini yardı, kalbini zemzem suyu ile yıkadıktan sonra içini iman ve hikmetle doldurup eski hâline koydu. Sonra beyaz bir binek Burak ile (normalde bir aylık mesafedeki) Mescid–i Aksa'ya uçtular. Orada bütün peygamberlerin ruhlarına imam olup namaz kıldırdı. Bu, onların şeriatlerinin asıllarına mutlak varis olduğunu ifade ediyordu. Bir de kendisine su, şarap ve süt takdim edildi. Hazreti Muhammed sütü içti. Bu ümmetinin doğru yola iletildiğini ifade ediyordu. Ardından yüceliklere yükseltici bir mirac (manevî asansör) ile göklere çıkartılıp yedi kat semaları bir bir dolaştırılmıştır.

1. kat semada: Hz. Adem'le,

2. kat'ta Hz. İsa ve Hz. Yahya,

3. kat'ta Hz. Yusuf,

4. kat'ta Hz. İdris,

5. kat'ta Hz. Harun,

6. kat'ta Hz. Musa

7. kat'ta Hz. İbrahim ile görüştü.

Melekleri, Cennet ve Cehennem'e kadar bütünüyle ahiret hayatını müşahede etti. Miraç gecesi bütün mülk ve melekût âlemlerini dolaştı. Cebrail Hazreti Muhammed'i daha da yükseklere çıkardı, öyle bir fezaya vardılar ki kaderleri yazan kalemlerin cızırtıları duyuluyordu. Nihayet varlıklar âleminin son sınırı olan Sidretü'l–Müntehâ'ya ulaştılar. Cebrail:

-"İşte burası Sidretü'l–Müntehâ'dır. Ben buradan bir parmak ucu ileri geçecek olursam, yanarım" dedi.

Hz. Muhammed 'e Sidre'de dört kutsal nehir ve her gün yetmiş bin meleğin ziyaret ettiği Beyt–i Ma'mûr gösterildi. Sonra kendisine şarap, süt ve bal dolu üç bardak sunuldu. O, yine sütü tercih etti.

Hazreti Muhammed o gece şehitlerin ve muttakilerin cenneti olan Cennetü'l–Me'vâ'yı temaşa etti. Cebrail'i geride bırakan Hz. Muhammed, burada Refref'e binerek Arş–ı A'lâ'ya geçti ve Kâb–ı Kavseyn olarak belirtilen "imkân dairesinin bitiş, vücûb dairesinin başlama sınırına" ulaştı. Huzûr–u Kibriya'da Allah'a ok yayının iki ucu kadar, hattâ daha fazla yaklaştı. Cemâlullah'ı perdesiz ve vasıtasız olarak onunla zaman ve mekandan menüzzeh konuştu. Daha sonra tekrar Refref'le Sidre'ye geri döndü. Orada Cebrail'i asıl hüviyetiyle –tıpkı ilk defa Hira'da gördüğü şekliyle– gördü. Müteakiben de yine Cebrail ile birlikte göz kırpması kadar kısa bir zaman parçasında dünyaya döndü.

MEVLİD KANDİLİ

Mevlid, doğum zamanı demektir. Mevlid gecesi, Rebiul-evvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. Peygamber efendimizin doğum günü, bütün Müslümanların bayramıdır. Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Kuranı kerimde yer almamaktadır. İslam'da Hz Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi (25-26 Nisan 571 Miladi tarihine Hz Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle mevlid kutlanır ), Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir. Kandil geceleri İslam'ın ilk zamanlarında var olan bir âdet olmayıp, hicrî 3. asırdan itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Türkiye'de Osmanlı Devleti padişahı II. Selim'den itibaren bu kutlama gün ve gecelerinde, minarelerde kandil yakılmasıyla birlikte kandil adını almıştır. Kadir gecesinden başka kandil gecesi kuranı kerimde yer almaz.

BERAT GECESİ

Berat Gecesi, Şaban ayının 15. gecesidir Tefsirlerde Kur'an-ı kerimin, Levh-il-mahfuza bu gece indirildiği bildirilmektedir. Her sene, Şaban ayının on beşinci Berat gecesinde, o senede olacak şeyler, ameller, ömürler, ölüm sebepleri, yükselmeler, alçalmalar, yani her şey Levh-i mahfuzda yazılır. Resulullah efendimiz, bu gece, çok ibadet, çok dua ederdi.

MİRAÇ GECESİYLE GELEN HEDİYELER

Hazreti Muhammed "Ben mi'racdan daha güzel bir şey görmüş değilim." diyerek o gecenin önemini anlatmıştır. Miraç Gecesi dünyaya dönerken ümmetine hediyeler getirmiştir. Bu hediyeler şunlardır;

Birincisi : Beş vakit farz namazı getirmiştir. İhsan şuuruyla kılınan namazlar, ümmetin mirac asansörleri olacaktır.

İkincisi: "Âmenerrasûlü" diye bilinen âyetleri getirmiştir. (Bakara, 2/285–286)

Üçüncüsü: İsra Suresi'nin 22–39. âyetlerinde bahsedilen on iki adet İslâm prensibini getirmiştir.

Dördüncüsü: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölen kimselerin günahlarının affedileceği ve Cennet'e girecekleri müjdesini getirmiştir.

Beşincisi: İyi amele niyetlenen kişiye –onu yapamasa bile– bir sevap; eğer yaparsa on sevap yazılacağı; fakat kötü amele niyetlenen kişiye –onu yapmadığı müddetçe– hiçbir günahın yazılmayacağı; ancak işlediği zaman da sadece bir günah yazılacağı müjdesini getirdi.

Bir diğer hediye de, Mi'rac gecesi Allah ile karşılıklı selâmlaşma ve sohbetlerinden bazı sözleri getirmiştir ki et–Tahiyyâtü diye meşhur olan bu sözler, bütün namazlarda otururken okunmakla Miraç 'da Allah ile Habibi arasındaki o kutsî sohbeti hatırlatmakta ve benzerî bir mükâlemeye namaz kılanı mazhar etmektedir.

MİRAÇ GECESİ PEYGAMBERİMİZİN DİLEK DUASI

Duaların kabul olduğu özel vakitler vardır. Miraç Kandili de o vakitlerden ve o kıymetli gecelerden biridir. Bu gecede edilecek dualar reddolunmaz. Peki dileklerinizin kabulü için nasıl dua etmelisiniz? Aşağıda vereceğimiz duayı Peygamberimiz gözleri kör olan birinin isteği üzerine söylemiştir. O kişi Hazreti Muhammed'e gelip 'Ya Resulallah! Allahü teâlâya dua et, gözlerim açılsın' deyince ona abdest alıp aşağıdaki duayı etmesini söylemiştir. -"Yâ Rabbi! Sana yalvarıyorum. Sevgili Peygamberin Muhammed aleyhisselamı araya koyarak, senden istiyorum. Ey çok sevdiğim Peygamberim Muhammed aleyhisselam, seni vesile ederek, Rabbime yalvarıyorum. Senin hatırın için kabul etmesini istiyorum. Ya Rabbi, bu yüce Peygamberi bana şefaatçi eyle! Onun hürmetine duamı kabul et!"

Tırmizi'nin aktardığına göre bu duayı okuyanlar dileklerine ve isteklerine kavuşmuşlardır.

KADİR SURESİ İLE HACET NAMAZI NASIL KILINIR?

Kadir suresiyle Hacet namazının kılınışı da şöyledir:

1. rekatta: 1 Fatiha, 3 kadir suresi ve İhlas suresi okunur

2. rekatta: 1 Fatiha, 3 İhlas suresi

3. rekatta : 1 Fatiha 3 Kadir suresi

4. rekatta : 1 Fatiha 3 ihlası şerif okunur.

KADİR SURESİ

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

2- Ve ma edrake ma leyletülkadr

3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

5- Selamün hiye hatta matle'ılfecrKadir suresi anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.