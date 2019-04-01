Cumhur 'Başkan' dedi

Türkiye, bir seçim virajını daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle geçti. Cumhur İttifakı, İstanbul'un da aralarında olduğu 52 ilin belediye başkanlığını aldı. Yüzde 52 oyla yine tarih yazdı. Türkiye yerel yöneticilerini seçti. 194 bin 664 sandıkta oy kullanan seçmenler, 5 yıl boyunca il, ilçe ve beldeleri yönetecek başkanlara yetki verdi.
778 BAŞKANLIK KAZANDIK
Başkan Erdoğan, Ankara'da balkon konuşması yaptı. Erdoğan, "Yalan yanlış vaatlerde bulunanlar buyursunlar, bakalım nasıl yönetecekler, göreceğiz. Bu seçimin birinci partisi AK Parti. Diğerleri düşünsün. Milletimiz bugün bizi 15'inci defa sandıktan birinci yaptı" dedi. 16 büyükşehir, 24 il, 538 ilçe, 200 belde olmak üzere toplamda 778 belediye başkanlığı kazandıklarını kaydeden Erdoğan şöyle devam etti: Hayatın bir gerçeği olan değişimin sürekliliğini öncelikle kendi içimizde gerçekleştirmeden ülkemizi aynı istikamete yönlendiremeyiz. Önümüzdeki dönem hem partimiz hem ülkemiz için daha hayırlıya doğru bir değişim dönemi olacaktır. 4,5 yıl seçim yok. Ne yapacağız? Hem ulusal hem uluslararası bazda çalışmalarımıza odaklanacağız, kilitleneceğiz. Ve ülkemizi inşallah muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağız. Kiminle? Milletimle, sizlerle beraber.
Türkiye genelinde AK Parti 24, CHP 10, MHP 11, HDP 4, TKP 1 ve Bağımsız aday 1 belediye başkanlığını aldı. Büyükşehir belediyelerinden 16'sını AK Parti, 10'unu CHP, 3'ünü HDP, 1'ini de MHP aldı.
AĞAÇLAR ÇİÇEK AÇMIŞ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oyunu Çukurambar Arjantin İlkokulu'nda 4202 No'lu sandıkta eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte kullandı. Çıkışta yine alışılagelmiş açıklamaları yaptı. Kılıçdaroğlu, "İnşallah olumsuz hiçbir olay olmadan vatandaşlarımız tercihlerini yapacaklardır. Güzel bir hava, ağaçlar çiçek açmış. Gerçekten de tam bir bahar var" dedi.
CUMHUR HEDEFİNE ULAŞMIŞTIR
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçim zaferine ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli, "31 Mart seçimlerine Cumhur İttifakı'nın ruhu, Türk milletinin istiklal özlemleri ve istikbal umutları mührünü vurmuştur. Oyunlar boşa çıkarılmıştır. Cumhur İttifakı hedeflerine çok şükür ulaşmıştır. Ülke gündeminden seçim konusu tamamen kalkmıştır. İstikrar temellenmiş, Türkiye'nin önü açılmıştır" dedi
ANKARA
MANSUR YAVAŞ
CHP: YÜZDE 50.62
SONUCA SAYGI İSTEDİ
Az bir farkla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mansur Yavaş, "Seçmenin iradesi en büyük iradedir. Onun dışında konuşulan her şey boştur. Bundan sonra vatandaşlarımıza ayrım gözetmeksizin hizmet edeceğim" dedi.
İZMİR
TUNÇ SOYER
CHP: YÜZDE 58.06
İZMİR FİLMİ
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CHP'li Tunç Soyer, seçimi rahat aldı. Oyunu kullandıktan sonra "Güzel bir maratondu. Tatlı bir telaştı. Fragman bitti, film asıl şimdi başlıyor. Bundan sonrası daha yoğun olacak. Her seçim aslında demokrasi sınavıdır" açıklamasını yaptı.
İSTANBUL
EKREM İMAMOĞLU
CHP: YÜZDE 48.65
ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde 1382 No'lu sandıkta eşi ve oğluyla birlikte oy kullandı. İmamoğlu yaptığı açıklamada "İstanbul için çok güzel bir netice olacağını umut ediyorum. Ülkemiz ve İstanbul'umuz için hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu. Eşi Dilek İmamoğlu ise, "Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
İSTANBUL
BİNALİ YILDIRM
AK PARTİ: YÜZDE 48.71
ŞİMDİ ÇALIŞMA ZAMANI
Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Binali Yıldırım, "Seçimler demokrasinin bayramıdır. Seçimlerin, kardeşliğimizin birliğimizin, beraberliğimizin ortak geleceğimiz İstanbul için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. İstanbul'u dinledik. İstanbullular'ı dinledik. Şimdi artık çalışma zamanı" ifadelerini kullandı.
778 BAŞKANLIK KAZANDIK
Başkan Erdoğan, Ankara'da balkon konuşması yaptı. Erdoğan, "Yalan yanlış vaatlerde bulunanlar buyursunlar, bakalım nasıl yönetecekler, göreceğiz. Bu seçimin birinci partisi AK Parti. Diğerleri düşünsün. Milletimiz bugün bizi 15'inci defa sandıktan birinci yaptı" dedi. 16 büyükşehir, 24 il, 538 ilçe, 200 belde olmak üzere toplamda 778 belediye başkanlığı kazandıklarını kaydeden Erdoğan şöyle devam etti: Hayatın bir gerçeği olan değişimin sürekliliğini öncelikle kendi içimizde gerçekleştirmeden ülkemizi aynı istikamete yönlendiremeyiz. Önümüzdeki dönem hem partimiz hem ülkemiz için daha hayırlıya doğru bir değişim dönemi olacaktır. 4,5 yıl seçim yok. Ne yapacağız? Hem ulusal hem uluslararası bazda çalışmalarımıza odaklanacağız, kilitleneceğiz. Ve ülkemizi inşallah muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağız. Kiminle? Milletimle, sizlerle beraber.
Türkiye genelinde AK Parti 24, CHP 10, MHP 11, HDP 4, TKP 1 ve Bağımsız aday 1 belediye başkanlığını aldı. Büyükşehir belediyelerinden 16'sını AK Parti, 10'unu CHP, 3'ünü HDP, 1'ini de MHP aldı.
AĞAÇLAR ÇİÇEK AÇMIŞ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oyunu Çukurambar Arjantin İlkokulu'nda 4202 No'lu sandıkta eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte kullandı. Çıkışta yine alışılagelmiş açıklamaları yaptı. Kılıçdaroğlu, "İnşallah olumsuz hiçbir olay olmadan vatandaşlarımız tercihlerini yapacaklardır. Güzel bir hava, ağaçlar çiçek açmış. Gerçekten de tam bir bahar var" dedi.
CUMHUR HEDEFİNE ULAŞMIŞTIR
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçim zaferine ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli, "31 Mart seçimlerine Cumhur İttifakı'nın ruhu, Türk milletinin istiklal özlemleri ve istikbal umutları mührünü vurmuştur. Oyunlar boşa çıkarılmıştır. Cumhur İttifakı hedeflerine çok şükür ulaşmıştır. Ülke gündeminden seçim konusu tamamen kalkmıştır. İstikrar temellenmiş, Türkiye'nin önü açılmıştır" dedi
ANKARA
MANSUR YAVAŞ
CHP: YÜZDE 50.62
SONUCA SAYGI İSTEDİ
Az bir farkla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mansur Yavaş, "Seçmenin iradesi en büyük iradedir. Onun dışında konuşulan her şey boştur. Bundan sonra vatandaşlarımıza ayrım gözetmeksizin hizmet edeceğim" dedi.
İZMİR
TUNÇ SOYER
CHP: YÜZDE 58.06
İZMİR FİLMİ
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CHP'li Tunç Soyer, seçimi rahat aldı. Oyunu kullandıktan sonra "Güzel bir maratondu. Tatlı bir telaştı. Fragman bitti, film asıl şimdi başlıyor. Bundan sonrası daha yoğun olacak. Her seçim aslında demokrasi sınavıdır" açıklamasını yaptı.
İSTANBUL
EKREM İMAMOĞLU
CHP: YÜZDE 48.65
ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde 1382 No'lu sandıkta eşi ve oğluyla birlikte oy kullandı. İmamoğlu yaptığı açıklamada "İstanbul için çok güzel bir netice olacağını umut ediyorum. Ülkemiz ve İstanbul'umuz için hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu. Eşi Dilek İmamoğlu ise, "Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
İSTANBUL
BİNALİ YILDIRM
AK PARTİ: YÜZDE 48.71
ŞİMDİ ÇALIŞMA ZAMANI
Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Binali Yıldırım, "Seçimler demokrasinin bayramıdır. Seçimlerin, kardeşliğimizin birliğimizin, beraberliğimizin ortak geleceğimiz İstanbul için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. İstanbul'u dinledik. İstanbullular'ı dinledik. Şimdi artık çalışma zamanı" ifadelerini kullandı.
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