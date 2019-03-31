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  • Son Güncelleme: 01.04.2019 07:26

Son dakika: 'den açıklama geldi! '3.870 oy farkla 'u kazandık'

İl Başkanı , 'da 3.870 oy farkla i kazandıklarını açıkladı.


İl Başkanı lerden 'ın galip çıktığını söyledi.

Şenocak, "290 binin üzerinde geçersiz oy var. Geçersiz oy oranlarının büyük bölümü bizim önde olduğumuz ilçelerde. Bizim yapmış olduğumuz veri girişiyle 3 bin 870 oy farkıyla İstanbul'da seçimi kazandık" açıklamasını yaptı.

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