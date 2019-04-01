Binali Yıldırım son dakika 31 Mart yerel seçim sonuçları açıklaması. Binali Yıldırım ne dedi? AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklama yaptı. 319 bin 500 iptal oy var. Aradaki fark 25 bin. 10 katından fazla iptal oylar. Bu önemli bir detay. Bunun dışında yapılan bazı usulsüzlükler, hatalı girişler var. Bunları da teşkilatımız tespitlerini yaptıklar. Süreçle ilgili sayın il başkanım biraz sonra detaylı bir şekilde değerlendirecek.

Binali Yıldırım'ın açıklamaları:

İstanbulumuza hayırlı olsun. Birçok yerde sonuçlar gayri resmi olmayan sonuçlar açıklandı, İstanbul için henüz sayım devam ediyor. Geldiğimiz noktada 25 bin civarında rakip aday bizden daha fazla oy almış gözüküyor. 319 bin 500 iptal oy var. Aradaki fark 25 bin. 10 katından fazla iptal oylar. Bu önemli bir detay. Bunun dışında yapılan bazı usulsüzlükler, hatalı girişler var. Bunları da teşkilatımız tespitlerini yaptıklar. Süreçle ilgili sayın il başkanım biraz sonra detaylı bir şekilde değerlendirecek.

YSK mazbatayı kime verirse başkan o olacak. Biz tebrik etmesini biliriz ancak sürecin de devam ettiğini söylemekte fayda var. Sayın İmamoğlu 2014'ü örnek veriyor. 2014 seçiminde iptal oylar 440 bin, aradaki fark 660 bin idi. İpatl oyların tamamını kazanan adaya yazsanız bile yetmiyordu. Burada iptal oylar aradaki farkın 10.5 katı. Bu sonucu çok değiştirebilir. 31 bin 136 sandık var, her sandıkta 1 oy yanlış yazılmış olsa bu 31 bin 136 eder ki bu aradaki farktan daha fazla.

BİNALİ YILDIRIM KİMDİR?

Binali Yıldırım, 20 Aralık 1955 tarihinde Erzıncan Refahiye'de dünyaya geldi. Baba adı Dursun,anne adı Bahar'dır. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşave Deniz Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nde asistan ve araştırma görevlisiolarak çalıştı.

1978 – 1993 yılları arasındaTürkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesi'ndeçeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. 1990 – 1991 yılları arasındaİsveç'te bulunan Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne (IMO)ait Dünya Denizcilik Üniversitesinde (WMU) Denizde Can ve MalGüvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı. Bu eğitimsırasında toplam 6 ay İskandinavya ülkeleri ve Avrupa'daçeşitli ülke limanlarında Denizcilik İdaresi Uzmanları ilebirlikte kontrollerde bulundu.

1994 – 2000 yılları arasındaİstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Deniz Otobüsleriİşletmeleri'nde (İDO) Genel Müdürlük görevi yaptı. Bugörevi sırasında İstanbul'da toplu taşımacılığın denizkaydırılması yönünde önemli projelere imza attı. Başta İstanbul – Yalova ve Bandırma hatlarının açılarak, AdnanMenderes ve Turgut Özal hızlı feribotlarının sefere konulmasıolmak üzere İstanbul'a kazandırılan toplam 29 iskele/terminal,22 deniz otobüsü ve 4 feribotla İDO'yu alanında dünyanın enbüyük şirketleri arasına soktu.

1999 yılında deniz toplu taşımacılığıve turizme katkılarından dolayı uluslararası "Skal Kulübü"tarafından verilen kalite ödülüne layık görüldü.

3 Kasım 2002 genel seçiminde AK Partiİstanbul Milletvekili olarak parlamentoya girerek, 58. ve 59. AKParti hükümetlerinde Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı.

22 Temmuz 2007 genel seçiminde AKParti Erzincan milletvekili seçildi ve 60. AK Parti hükümetindeUlaştırma Bakanı olarak kabinedeki görevine devam etti.

12 Haziran 2011 genel seçiminde AKParti İzmir milletvekili seçildi ve 61. AK Parti hükümetindeUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak kabinedekigörevine devam etti.

Öncüllerinden farklı olarak, 11 yılüst üste görev olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en uzunsüreli görev yapan Ulaştırma Bakanı oldu.

Bakanlık görevleri sırasındagerçekleştiği önemli projelerden bazıları aşağıdaki gibidir:

2003 – 2013 yılları arasında 17.500 km bölünmüş yol inşaatı

2002 yılında 26 adet olan aktif havalimanı sayısının 55'e çıkarılması

Ankara – Eskişehir, Ankara – Konya, Ankara – İstanbul Yüksek Hızlı Tren projeleri

Marmaray projesi ile İstanbul'un Asya ve Avrupa yakalarının denizaltından demiryolu ile birbirine bağlanması,

İstanbul'un iki yakasını denizin altından birbine bağlayacak olan Avrasya Tüneli

3. Boğaz Köprüsü (Yavuz Sultan Selim Köprüsü)

İstanbul – İzmir Otoyolu ve dünyanın en uzun asma köprülerinden biri olan İzmit Körfez Geçişi Köprüsü

1213 km Yüksek Hızlı Tren demiryolu hattı inşaası, 9350 km konvansiyonel demiryolu hattının yenilenmesi

Avrupa'nın en büyük konteyner limanlarından biri olan Çandarlı Limanı

Dünya'nın en büyük havalimanlarından biri olacak olan İstanbul 3. Havalimanı

Dünyada %5 büyüyen havacılık sektöründe Türkiye'de %15 lik büyüme

Ayrıca Avrupa ve Asya kıtaları arasında uluslararası ulaşım için hizmet verecek çok önemli projelerden biri olan Bakü – Tiflis – Kars Demiryolu ve Karadeniz Sahil Yolu projeleri de görevi sırasında gerçekleştirildi.

Bu mega projelerin tamamı uluslararası kamuoyu tarafınının da dikkatini çekti ve yakından takip edildi.

Bakanlıkları esnasında, Bilgi Toplumu vizyonu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim alanında uyguladığı politikalar ve projeler sayesinde ülkemizde aşağıdaki gelişmeler kaydedilmiştir:

2002 yılında 23 milyon olan mobil telefon abone sayısı 72 milyona çıkmıştır

2002 yılında 3 bin olan geniş bant abone sayısı 41 Milyona çıkmıştır

2002 yılında aylık 126 dakika olan telefon görüşme süresi 370 dakikaya çıkmıştır

2002 yılında aylık 7 adet olan kısa mesaj gönderme adedi aylık 218 mesaja çıkmıştır

2003 yılında 97 olan yetkili telekom operatörü sayısı 1100 adede çıkmıştır

2003 yılında 900 milyon TL olan E-Ticaret hacmi 21 kat büyüyerek 18.9 Milyar TL'ye çıkmıştır

Uluslararası arenada Ulaştırma ve Haberleşme alanında çok sayıda görüşmede Türk heyetlerinin yöneticiliğini yaptı.

Halen İsveç Malmö'de bulunan Dünya Denizcilik Üniversitesi ( WMU ) Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir. Dünya Denizcilik Üniversites,, Berlin Teknik Üniversitesi'nin de içinde bulunduğu çok sayıda üniversite tarafından kendisine Fahri Doktora ünvanı verildi.

20 Temmuz 2006 tarihinde Girne Amerikan Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi

19 Haziran 2009 tarihinde Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi

7 Mayıs 2010 tarihinde Cumhuriyet Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi

29 Eylül 2010 Yozgat Bozok Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi

28 Şubat 2011 Anadolu Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi

12 Eylül 2011 Erzincan Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi

20 Eylül 2011 Kırklareli Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi

23 Aralık 2011 Almanya Berlin Teknik Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi

6 Haziran 2012 Pamukkale Üniversitesi'den Fahri Doktora ünvanı verildi

2 Aralık 2012 tarihinde Dünya Denizcilik Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi

22 Mart 2013 Tarihinde Okan Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi

Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarının başkanlığını yürütmektedir.

2014 yerel seçimlerinde İzmir Büyüksehir Belediye Başkan adayı oldu.

Evli ve 3 çocuk babası olan Binali Yıldırım, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİNALİ YILDIRIM'A HEP KRİTİK YERLERİ VERDİ



Deniz Bilimleri Fakültesi'nde başlayan deniz serüvenini İDO'da yaptığı hizmetlerle taçlandırdı. Ak Parti hükümetlerinde 12 yıl kesintisiz Ulaştırma Bakanlığı yaptı. Yol, havalimanı, köprü, tünel denince akla hep onun ismi geldi. Şimdi ise hem Ak Parti hem hükümetin dümenine geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da en güvendiği isimlerden biri oldu.



AK Parti 14 yıllık geçmişine 4 olağan ve bir olağan üstü kongre sığdırdı. Hiç birinde liderlik ya da liste tartışması yaşanmadı. Bugün de AK Parti Genel Başkanı ve başbakan adayı olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın ismi açıklandı. Temayül yoklamasında teşkilat Yıldırım dedi, MKYK'da o isme onay verdi. Binali Yıldırım, pazar günü yapılacak kurultayda Yıldırım hem partinin hem hükümetin dümenine geçecek.



Erzıncan'nın Refahiye ilçesinde 1955'te dünyaya gelen Binali Yıldırım İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nde asistan ve araştırma görevlisi olarak çalıştı.



1978 – 1993 yılları arasında Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesi'ndeçeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. 1990 – 1991 yılları arasındaİsveç'te bulunan Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne (IMO)ait Dünya Denizcilik Üniversitesinde (WMU) Denizde Can ve Mal Güvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı.





BAŞKAN ERDOĞAN İLE DENİZDEN GELEN YOL ARKADAŞLIĞI



Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmeleri'nin (İDO) dümenine geçti. Babası da denizci olan Erdoğan, İDO'yu denizi olmayan bir kentten çıkan denizciye emanet etti. İstanbul'da toplu taşımacılığın denize kaydırılması yönünde önemli projelere imza attı. İstanbul – Yalova ve Bandırma hatlarının açaçan genel müdür oldu. İstanbul'a kazandırılan toplam 29 iskele/terminal,22 deniz otobüsü ve 4 feribotla İDO'yu alanında dünyanın en büyük şirketleri arasına soktu.



SİYASİ HAYATI 2002 YILINDA AK PARTİ'YLE BAŞLADI



Siyasete 3 Kasım 2002 yılında AK Parti Kurucusu olarak girdi. İlk genel seçiminde AK Parti İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e girdi. Ak Parti hükümetlerinde 12 yıl kesintisiz Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en uzun süreli görev yapan Ulaştırma Bakanı oldu.



BİR YIL ÖNCE DE ADI GÜNDEME GELDİ AMA...



Binali Yıldırım'ın adı Erdoğan sonrasında hem partinin genel başkanlığı hem de başbakanlığı üstlenecek olan isimler arasında geçti. Ancak Erdoğan, 21 Ağustos'ta Davutoğlu'nun adını genel merkezde düzenlenen toplantıda açıkladı. Davutoğlu'nun isminin açıklanmasından birkaç saat sonra ise Yıldırım'ın Meclis'te bir basın toplantısı düzenledi.



O toplantıda şunları söyledi: "Bu basın toplantısında bazılarının ümit ettiği gibi, ellerini ovuşturduğu gibi herkesi şaşırtacak bir açıklama ne yazık ki yapamıyorum. Bunun için bu beklentide olanlar kusura bakmasın. Farklı amaç ve niyet aramak isteyenler, AK Parti içine nifak sokmak isteyenler maalesef bu sefer de elleri boş dönmüşlerdir. AK Parti bugün olduğu gibi yarın da ülkenin daha ileriye gitmesi halkın refahının daha da artırılması için ülkemizde elde edilen güven ve istikrarın devamı için var gücüyle çalışacaktır."



Binali Yıldırım basın toplantısının amacının teşekkür olduğunu söyledi. Hatırlatma yaptı: "Şahsıma diğer arkadaşlarda olduğu gibi bu göreve bizi gönüllerinde layık gören milletvekillerimize, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerimize, Merkez Yürütme Kurulu üyelerimize, il başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, kadın örgütlerimize, gençlik örgütlerimize gönüllerinde bize yer verdikleri için bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. Bugüne kadar partim içerisinde görevlere talip olmadım. Hep verilen görevleri layıkıyla yapmanın gayreti içerisinde oldum. Benim anlayışım partide Başbakanlık da çok onurlu bir görevdir, partinin düz bir neferi olmak da aynı derecede onurlu bir görevdir." Hizmete devam etti.



İZMİR'E ADAY OLDU...



12 Haziran 2011 seçimlerinde İzmir 2.bölgeden 1.sırada milletvekili seçildi. İzmir'den aday gösterilmesinin en önemli nedeni CHP'nin kalesi olarak görülen ancak altyapı ve işsizlik sorunu ciddi noktada olan şehre mesajdı. Yıldırım, partinin İzmir'de oylarını artırdı. Yıldırım "İzmir'de artık tek kale değil, çift kale maç oynanıyor" dedi. AK Parti 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Belediye Başkan adayı olarak Yıldırım'ı gösterdi. Yıldırım bu nedenle bakanlık görevinden ayrıldı. Bakanlığı 26 Aralık 2013'te karaman Milletvekili Lütfi Elvan'a devretti. Yıldırım yerel seçimde partisinin İzmir'deki yüzde 30'lar civarındaki oyunu, yüzde 36'ya yükseltti, kazandığı belediye sayısını da birden 6'ya çıkardı ama seçimi kazanamadı.



HEP ERDOĞAN'IN YANINDA OLDU



Binali Yıldırım yerel seçimlerden sonra tekrar bakanlık koltuğuna dönmedi. Ama Yıldırım, Erdoğan'ın yanında görmek istediği isimlerin başında geldi. Başbakanlığı döneminde yatırımlardan sorumlu danışmanı olarak görevlendirdi. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olması ile birlikte yine danışmanı sıfatıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Yıldırım, AK Parti'ye iktidarı süresince oy kazandıran ekonomi ve sağlığın yanında ulaştırma yatırımları oldu. Yıldırım da, 12 yıllık bakanlığı süresince hızlı tren, Marmaray, internet alt yapısının güçlendirilmesi, havacılık ve yol projelerinin başındaki isimdi. Yıldırım 12 yıl süresince milyarlarca liralık bir çok büyük projede söz sahiplerinden biri oldu. Projelerini anlatırken şunları söyledi: "2003 yılından bugüne kadar ulaştırmaya, haberleşmeye yaptığımız yatırımların tutarı 140 milyar Türk lirasıdır. Bu 140 milyarın yüzde 64'ü kara yoluna, diğeri de diğer bölümlere gitmiştir, detayına girmiyorum. Bunun içinde 21 milyar yap-işlet-devret yani bütçe dışı kaynaklarla yapılan işler, 119 milyar da bütçe kaynaklarıyla yapılan işler vardır. Toplam 3.668 projede çalıştık ve hâlâ da çalışıyoruz. Devam eden projelerimizin tutarı 168 milyar Türk lirasıdır. Bunun 82 milyar lirası bugün itibarıyla tamamlanmış, 86 milyarlık kısmıda hâlen devam etmektedir."



BAKANLIĞI DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖNEMLİ PROJELER



2003 – 2013 yılları arasında 17.500 km bölünmüş yol inşaatı



2002 yılında 26 adet olan aktif havalimanı sayısının 55'e çıkarılması



Ankara – Eskişehir, Ankara – Konya, Ankara – İstanbul Yüksek Hızlı Tren projeleri



Marmaray projesi ile İstanbul'un Asya ve Avrupa yakalarının denizaltından demiryolu ile birbirine bağlanması,



İstanbul'un iki yakasını denizin altından birbine bağlayacak olan Avrasya Tüneli



3. Boğaz Köprüsü (Yavuz Sultan Selim Köprüsü)



İstanbul – İzmir Otoyolu ve dünyanın en uzun asma köprülerinden biri olan İzmit Körfez Geçişi Köprüsü



1213 km Yüksek Hızlı Tren demiryolu hattı inşaası, 9350 km konvansiyonel demiryolu hattının yenilenmesi



Avrupa'nın en büyük konteyner limanlarından biri olan Çandarlı Limanı



Dünya'nın en büyük havalimanlarından biri olacak olan İstanbul 3. Havalimanı



Dünyada %5 büyüyen havacılık sektöründe Türkiye'de %15 lik büyüme