İP Genel Merkezi'nde hüzünlü bekleyiş

Yerel Seçim sonuçlarında resmi olmayan veriler sistemlere giriliyor. Siyasi Partilerin genel merkezlerinden de yayınlanan anlık sonuçlar paylaşılıyor. O paylaşımlardan biri de İP'in Genel Merkezi önünde yapılıyor.

Kurulan dev ekranlardan sonuçları takip edenler İP'liler, durumdan pek de memnun değil.

MEMNUNİYETSİZ BEKLEYİŞ

Parti önünde kurulan dev ekranın çevresine toplanan kalabalık, sonuçları anlık olarak takip ediyor. Çok sayıda kişinin geldiği bu yerde memnuniyetsiz bir bekleyiş var. Zira fotoğraflara yansıyan suratlar, asık bir şekilde ekranı takip ediyor.

Sonuçlar hemen açıklanmadan önce güleç yüzlerle takip edilen İP'in oy oranları, zaman ilerledikçe değişti. Bu durum da binanıon önünde bekleyenlerin yüzlerine yansıdı. Zaman ilerledikçe suratlar teker teker düşmeye başladı.







