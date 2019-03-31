Türkiye'de 57 milyon seçmen 31 Mart yerel seçimleri için sandık başına gidecek. İstanbul'da yaşayan seçmenler sandık başında oylarını kullanmadan önce mevcut adaylar hakkındaki detayları merak etmeye başladı. İşte MHP Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz kimdir, nereli sorularının yanıtı...

MHP SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI VOLKAN YILMAZ KİMDİR?

17.01.1972 tarihinde İstanbul Silivri'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Büyükçekmece'de tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini de Uludağ Üniversitesi'de noktalamıştır.

Uzun yılları profesyonel futbol oynamış, çeşitli kulüplerde yöneticilik yapmış ve bir dönem İstanbul Amaatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda Yönetim Kurulu Üyeliği ve Teşkilat Başkanlığı görevi üstlenmiştir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.