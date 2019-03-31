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  • 31.03.2019 20:19
  • Son Güncelleme: 31.03.2019 20:19

, nereli? MHP Silivri Belediye Başkan Adayı dır?

31 Mart'ta Türkiye yerel seçimler için sandık başına gidiyor. Yerel seçimlerde en kritik illerden biri İstanbul olarak göze çarpıyor. İstanbul'un ilçeleri de partiler için büyük önem arz ediyor. Vatandaşlar şimdi MHP Silivri Belediye Başkan Adayı , nereli sorularına yanıt arıyor.

Volkan Yılmaz kimdir, nereli?

Türkiye'de 57 milyon seçmen 31 Mart yerel seçimleri için sandık başına gidecek. İstanbul'da yaşayan seçmenler sandık başında oylarını kullanmadan önce mevcut adaylar hakkındaki detayları merak etmeye başladı. İşte MHP Silivri Belediye Başkan Adayı , nereli sorularının yanıtı...

MHP SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI VOLKAN YILMAZ KİMDİR?

17.01.1972 tarihinde İstanbul Silivri'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Büyükçekmece'de tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini de Uludağ Üniversitesi'de noktalamıştır.

Uzun yılları profesyonel futbol oynamış, çeşitli kulüplerde yöneticilik yapmış ve bir dönem İstanbul Amaatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda Yönetim Kurulu Üyeliği ve Teşkilat Başkanlığı görevi üstlenmiştir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

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