Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı CHP'li Mansur Yavaş kazandı. İlçe bazında CHP 3, MHP 3, AK Parti 19 ilçeyi kazanmayı başardı. Ankara'da 3 ilçe el değiştirdi. Bunlar Elmadağ, Haymana ve Gölbaşı... AK Parti Nallıhan, Ayaş, Güdül, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Kahramankazan, Sincan, Keçiören, Pursaklar, Altındağ, Akyurt, Kalecik, Mamak, Evren, Şereflikoçhisar, Bala,Haymanave Mansur Yavaş'ın bir dönem Belediye Başkanlığı yaptığı Beypazarı ilçelerini almayı başardı. CHP'nin ise kazandığı üç ilçe Çankaya, Elmadağ ve Yenimahalle oldu. Ankara'da Cumhur İttifakı kapsamında MHP'nin AK Parti ile ortak aday çıkardığı Polatlı, Gölbaşı ve Etimesgut ise MHP çoğunluğu ile alındı.

Ankara'da el değiştiren ilçeler hangileri



AKYURT

AK Parti

HİLAL AYIK

AYAŞ

AK Parti

BURHAN DEMİRBAŞ

BALA

AK Parti

AHMET BURAN

BEYPAZARI

AK Parti

TUNCER KAPLAN

ÇAMLIDERE

AK Parti

HAZIM CANER CAN

ÇANKAYA

CHP

Alper Taşdelen

ÇUBUK

AK Parti

BAKİ DEMİRBAŞ

ELMADAĞ

CHP

Adem Barış Aşkın

ETİMESGUT

MHP

Enver Demirel

EVREN

AK Parti

HÜSAMETTİN ÜNSAL

GÖLBAŞI

MHP

Ramazan Şimşek

HAYMANA

AK Parti

ÖZDEMİR TURGUT

KAHRAMANKAZAN

AK Parti

SERHAT OĞUZ

KALECİK

AK Parti

DUHAN KALKAN

KEÇİÖREN

AK Parti

TURGUT ALTINOK

KIZILCAHAMAM

AK Parti

SÜLEYMAN ACAR

MAMAK

AK Parti

MURAT KÖSE

NALLIHAN

AK Parti

İSMAİL ÖNTAŞ

POLATLI

MHP

Mürsel Yıldızkaya

PURSAKLAR

AK Parti

AYHAN YILMAZ

SİNCAN

AK Parti

MURAT ERCAN

YENİMAHALLE

CHP

Fethi Yaşar

ALTINDAĞ

AK Parti

ASIM BALCI

ŞEREFLİKOÇHİSAR

AK Parti

MEMİŞ ÇELİK

MANSUR YAVAŞ KİMDİR?

Mansur Yavaş 1955 yılında Beypazarı'nda dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini doğduğu şehirde tamamladı. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Mezuniyetinden kısa bir süre sonra Nursen Yavaş ile nikah masasına oturdu. 1986 yılında Beypazarı'na döndü ve serbest avukatlık yapmaya başladı. 1989-1994 yılında Belediye Meclis Üyeliği yaptı. 1994 yılında Beypazarı Belediye Başkan Adayı oldu. 1999 yılında seçimleri yüzde 51 oy oranı ile kazandı ve Beypazara Belediye Başkanı oldu. 2004 yılında TÜSİAV tarafından "Yılın Belediye Başkanı" seçildi. 2009 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mansur Yavaş, yüzde 27'lik oy oranı ile dikkatleri üzerine çekti. 2014 yerel seçimlerinde CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Türkçe'nin korunması için gerçekleştirdiği çalışmalarla Türk Dil Kurumu tarafından onur ödülüne layık görüldü.

Mansur Yavaş son olarak 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP tarafından Anakara Büyükşehir Beledeyisi başkan adayı olarak gösterildi.