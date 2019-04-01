Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı CHP'li Mansur Yavaş kazandı. İlçe bazında CHP 3, MHP 3, AK Parti 19 ilçeyi kazanmayı başardı. Ankara'da 3 ilçe el değiştirdi. Bunlar Elmadağ, Haymana ve Gölbaşı... AK Parti Nallıhan, Ayaş, Güdül, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Kahramankazan, Sincan, Keçiören, Pursaklar, Altındağ, Akyurt, Kalecik, Mamak, Evren, Şereflikoçhisar, Bala,Haymanave Mansur Yavaş'ın bir dönem Belediye Başkanlığı yaptığı Beypazarı ilçelerini almayı başardı. CHP'nin ise kazandığı üç ilçe Çankaya, Elmadağ ve Yenimahalle oldu. Ankara'da Cumhur İttifakı kapsamında MHP'nin AK Parti ile ortak aday çıkardığı Polatlı, Gölbaşı ve Etimesgut ise MHP çoğunluğu ile alındı.
Ankara'da el değiştiren ilçeler hangileri
AKYURT
AK Parti
HİLAL AYIK
AYAŞ
AK Parti
BURHAN DEMİRBAŞ
BALA
AK Parti
AHMET BURAN
BEYPAZARI
AK Parti
TUNCER KAPLAN
ÇAMLIDERE
AK Parti
HAZIM CANER CAN
ÇANKAYA
CHP
Alper Taşdelen
ÇUBUK
AK Parti
BAKİ DEMİRBAŞ
ELMADAĞ
CHP
Adem Barış Aşkın
ETİMESGUT
MHP
Enver Demirel
EVREN
AK Parti
HÜSAMETTİN ÜNSAL
GÖLBAŞI
MHP
Ramazan Şimşek
HAYMANA
AK Parti
ÖZDEMİR TURGUT
KAHRAMANKAZAN
AK Parti
SERHAT OĞUZ
KALECİK
AK Parti
DUHAN KALKAN
KEÇİÖREN
AK Parti
TURGUT ALTINOK
KIZILCAHAMAM
AK Parti
SÜLEYMAN ACAR
MAMAK
AK Parti
MURAT KÖSE
NALLIHAN
AK Parti
İSMAİL ÖNTAŞ
POLATLI
MHP
Mürsel Yıldızkaya
PURSAKLAR
AK Parti
AYHAN YILMAZ
SİNCAN
AK Parti
MURAT ERCAN
YENİMAHALLE
CHP
Fethi Yaşar
ALTINDAĞ
AK Parti
ASIM BALCI
ŞEREFLİKOÇHİSAR
AK Parti
MEMİŞ ÇELİK
MANSUR YAVAŞ KİMDİR?
Mansur Yavaş 1955 yılında Beypazarı'nda dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini doğduğu şehirde tamamladı. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Mezuniyetinden kısa bir süre sonra Nursen Yavaş ile nikah masasına oturdu. 1986 yılında Beypazarı'na döndü ve serbest avukatlık yapmaya başladı. 1989-1994 yılında Belediye Meclis Üyeliği yaptı. 1994 yılında Beypazarı Belediye Başkan Adayı oldu. 1999 yılında seçimleri yüzde 51 oy oranı ile kazandı ve Beypazara Belediye Başkanı oldu. 2004 yılında TÜSİAV tarafından "Yılın Belediye Başkanı" seçildi. 2009 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mansur Yavaş, yüzde 27'lik oy oranı ile dikkatleri üzerine çekti. 2014 yerel seçimlerinde CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Türkçe'nin korunması için gerçekleştirdiği çalışmalarla Türk Dil Kurumu tarafından onur ödülüne layık görüldü.
Mansur Yavaş son olarak 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP tarafından Anakara Büyükşehir Beledeyisi başkan adayı olarak gösterildi.
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