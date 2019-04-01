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31 MART GAZİANTEP SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI

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GAZİANTEP AK PARTİ BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN KİMDİR?

Fatma Şahin, 20 Haziran 1966 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. Babası Mustafa Kıymık, annesi Perihan Kıymık'tır. İlkokulu İstiklal İlkokulunda, lise öğrenimini Kız Lisesi'nde tamamladıktan sonra İTÜ'den Kimya Mühendisi olarak mezun olmuştur. Mezun olduktan hemen sonra özel bir firmada İşletme Mühendisi olarak görev almış, seneler boyunca İşletme Mühendisi ve İşletme Müdürü olarak görev yapmıştır.

Evli olan ve iki çocuğa sahip olan Fatma Şahin, 2001 senesinde AK Parti Gaziantep İl Kurucu üyesi olmuştur, 2002 yılı seçimlerinde Gaziantep milletvekili seçilmiştir. 22. 23. ve 24. Dönem Gaziantep milletvekilliği görevini üstlenmiştir. 2007 senesinde Ak Parti Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevine seçilmiştir. Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu ve AB Uyum Komisyonu ile TBMM Töre-Namus cinayetleri ve Çocuklara Karşı Şiddeti Araştırma Komisyon'unda görev yapmıştır.

Fatma Şahin, 6 Temmuz 2011 yılında açıklanan 61.Hükümette, Aile ve Sosyal Politikalar Kurucu Bakanı olarak görev almıştır. Yürüttüğü bakanlık görevinden 26 Aralık 2013 tarihinde ayrılıp Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmuştur. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde 54,7%'lik oy oranıyla seçilerek, Türkiye'nin İlk Kadın Büyükşehir Belediye Başkanlarından biri olarak göreve başlamıştır.

GAZİANTEP TARİHİ

Gaziantep kentinin yerleştiği coğrafi alanın, ilk uygarlıkların doğup geliştiği Mezopotamya ve Akdeniz arasında yer alması, ayrıca güneyden ve Akdeniz'den gelip doğuya, kuzeye ve batıya giden yolların kavşağında oluşu ilin geçmişinin çok renkli olmasını sağlamış, bu sebeple tarih öncesi çağlardan beri kitlelerin barınma sahası ve uğrak yeri olmuştur. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunması, Gaziantep'in önemini artırmış ve canlılığının sürekli olmasını sağlamıştır.Gaziantep tarihinin devreleri Paleolitik, Kalkolitik, Neolitik dönemler, Tunç Çağı, Hitit, Med, Asur, Pers, İskender, Selökidler, Roma ve Bizans, İslam ve Türk devirleri olarak sıralanabilir.

Bu dönemlerin izlerini günümüzde açık bir şekilde görmek mümkündür.Gaziantep yöresinde adı bilinen ilk yerleşim merkezi, Dolike ( Doliche – Dolikhe ) şehridir. Gaziantep'in 10 km. kuzeyinde, Dülük köyü yakınlarındaki bu yerleşim yerinin adı, Bizans kaynaklarında Diba ( Daluk ) olarak geçmektedir. Dülük adının da bu sözcükten kaynaklandığı belirtilmektedir.Şehir, Cumhuriyet öncesi yıllara kadar Ayıntap ( Ayıntab ) adıyla anıla gelmiştir. Urfalı Mateos ve Papaz Griro'nun, 1124 – 1155 yıllarındaki seferlerde, Araplar'ın Ayıntab adını verdikleri şehirden Hantap ( Hamptan ) diye söz ettiği anlatılmaktadır. Arapça " parlak pınar " anlamına gelen Ayıntab, Ermeni kaynaklarında Anthapt olarak geçer. Gaziantepli tarihçi Bedrüddin AYNİ'nin ifadesiyle Antep'in eski adı "Kala-i Füsus"dur. Kala-i Füsus "Yüzük Kalesi" demektir. Bedrüddin AYNİ'ye izafe edilen rivayete göre buranın kötü bir hakimi varmış. Birçok uygunsuz işler yaptıktan sonra ettiklerine pişman olmuş ve tövbe etmiştir. Adı Ayni olduğundan, halk "Ayni tövbe etti" demiştir. Bundan ötürü şehrin adı "Ayni Tövbe" Aynitap olarak kalmıştır.Bir diğer rivayette ise; AYINTAP adını, suyunun güzelliğinden ve bolluğundan dolayı aldığı söylenmektedir. Zira, "ayın"; pınar, kaynak, suyun gözü anlamına gelmektedir. Dolayısıyla "tab"; güzel pınar ve güzel kaynak manasını ifade etmektedir. Yine ayrıca "Ayıntap" adındaki, "tab" ; güç anlamına gelmektedir. Şehre suyunun bolluğundan dolayı da bu ismin verildiği öne sürülmektedir.