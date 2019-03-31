Suriye'den acı haber!

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye'deki TSK unsurlarına havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda tankçı sözleşmeli er Mustafa Ergen (22) şehit oldu. Tankçı Sözleşmeli Er H.S. ise yaralandı. Yaralı asker, ambulans ile geniş güvenlik önlemleri altında Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede polis ve askerler güvenlik önlemleri aldı. Bazı generaller ve subaylar hastaneye gelerek yaralı askerin durumu ile ilgili bilgi aldı.

Şehit tankçı sözleşmeli er Mustafa Ergen'in cenazesi Kilis'e getirildikten sonra Elbeyli ilçesindeki Çıldıroba Üs Bölgesi'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Aksaray'a gönderilecek.