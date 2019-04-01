31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul'da kıyasıya bir mücadele verildi. Fakat geçersiz oyların çokluğu da dikkatlerden kaçmadı ve AK Parti yönetimi bu konuya itiraz etmeye hazırlanıyor. Peki İstanbul'da ne kadar geçersiz oy var? İşte 31 Mart 2019 İstanbul ilçe ilçe geçersiz oy sayıları ve tüm ayrıntılar haberimizde.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'tan seçim sonuçları açıklaması

"Biz her seçimde kendi verilerimize dayanarak sonucu ilan ettik. Bugüne kadar resmi sonuçlarla örtüştüğünü gördük. 15 seçim tecrübemiz ilk defa bizim sistemimizde böyle bir farkla karşı karşıyayız. Vatandaşımızın iradesinin bir oy dahi olsa sandık sonucuna eksiksiz yansıması. İlk oy tasnifi esnasında bu sandık cetvelinde 131 oy alıyor.

Tüm işlemler bittikten sonra hazırlanan bir tutanakta Binali Yıldırım'ın aldığı oy Ekrem İmamoğlu'na yazılmış görünüyor. Binali Yıldırım'a yazılmış tek oy var. Başka bir tutanakta 201 oy almış görünüyor. Sandık sonuç tutanağında yine Ekrem İmamoğlu'na yazılıyor. Burada Binali Yıldırım'ın oyu burada da bir. Teşkilatlarımız dün geceden beri teyakkuz halinde hiç uyumadan tüm verileri tekrar gözden geçiriyorlar. Şunu açık yüreklilikle söylüyorum; İstanbul'da sonucu etkileyecek şekilde bu usulsüzlüklerden emin olun elimizde fazlasıyla mevcut.

Biz başkaları gibi her seçim döneminde mızmızlananlardan olmadık. Biz elimizdeki verilere güveniyoruz. Usulsüzlükleri ispat etmeye hazırız. İstanbul'daki sonuç bize göre AK Parti ve Sayın Binali Yıldırım'dır. Sonuç ne olursa olsun saygı gösterecek ve milletimizin tercihi başımızın üzerinde diyeceğiz. Tüm itiraz süreçleri tamamlandıktan sonra elbette aslolan YSK'nın kesin sonuçlarıdır."

İSTANBUL GEÇERSİZ OY SAYISI!

AK Parti İstanbul İl Başkanı İhsan Şenocak'ta Yıldırım ile aynı noktaya dikkat çekmişti. İşte Yıldırım ile İmamoğlu ile arasındaki fark olan 25 bin oyun yaklaşık 10 katı olan iptal ve geçersiz oyların ilçelere göre dağılımı...

AK Parti, Ankara seçim bölgesindeki bazı seçim sonuçlarına itirazda bulunacak...

AK Parti'nin Ankara seçim bölgesindeki bazı seçim sonuçlarına itiraz edeceği öğrenildi. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşmasında değindiği itirazlarla ilgili AK Parti'li hukukçular çalışmalara başladı.

Seçim sonuçlarına itirazlar, salı gününe kadar yapılacak.

GEÇERSİZ OY NEDİR?

YSK Genelgesi'ne göre, şu şekildeki oy pusulaları geçersiz sayılacak;

— Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, arkasında sandık kurulu mührü ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunmayan oy pusulaları



— Hiçbir yerine 'evet' ya da 'tercih' mührü basılmamış oy pusulaları.— Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrılan alanlardan birden fazlasına mühür basılmış oy pusulaları.

— Birden fazla siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan alana taşmış 'tercih' veya 'evet' mührü basılan oy pusulaları.— Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş oy pusulaları.

— Bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış oy pusulaları.

— 'Tercih' veya 'evet' mührü dışında herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış oy pusulaları.

— Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş oy pusulaları.

— Pusulada yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar, harfler, sayılar yazılmış veya şekiller çizilmiş birleşik oy pusulaları.