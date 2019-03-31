Türkiye, yerel yönetimlerin belirlenmesi için sandık başında. Ülke genelinde oy kullanmada, önemli teknik aksaklıklar yaşanmıyor.

SEÇMEN İTİRAZ ETTİ

Ancak İstanbul-Pendik'te gerçekleşen olayda, 2227 nolu sandıkta bulunan görevliler, seçmene CHP'ye mühür basılmış pusulalar verdi. Bu durum, oy kullanacak olan seçmenin tepkisine neden oldu.





TUTUNAK TUTULDU

Olayın fark edilmesinin ardından tutanak tutuldu. Oy kullanacak olan kişi, başka bir pusulaalarak oyunu kullandı.