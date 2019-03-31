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  • Son Güncelleme: 31.03.2019 15:31

Pendik'te seçmene 'ye oy basılmış pusula verildi

'da yaşanan olayda sandık görevlileri, seçmene 'ye mühür basılmış pusula verince itiraz gerçekleştirildi.

Seçmene CHP'ye oy basılmış pusula verildi

, yerel yönetimlerin belirlenmesi için sandık başında. Ülke genelinde oy kullanmada, önemli teknik aksaklıklar yaşanmıyor.

SEÇMEN İTİRAZ ETTİ
Ancak -Pendik'te gerçekleşen olayda, 2227 nolu sandıkta bulunan görevliler, seçmene 'ye mühür basılmış pusulalar verdi. Bu durum, oy kullanacak olan seçmenin tepkisine neden oldu.

TUTUNAK TUTULDU
Olayın fark edilmesinin ardından tutanak tutuldu. Oy kullanacak olan kişi, başka bir pusulaalarak oyunu kullandı.

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