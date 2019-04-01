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  • Son Güncelleme: 01.04.2019 08:17

Başkanlık koltuğuna 4 kadın aday oturacak

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 81 ilin sadece 4'ünde kadın belediye başkanı seçildi.

Başkanlık koltuğuna 4 kadın aday oturacak

Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'den Fatma Şahin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına ve CHP'den Özlem Çerçioğlu Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden seçildi.

HDP'den ise 2 kadın, belediye başkanlığı koltuğuna oturdu.

HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilirken, Berivan Helen Işık Siirt belediye başkanı oldu.

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